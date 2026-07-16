El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Quinientos Haaland

Más de 500 peruanos decidieron llamar Haaland a sus hijos recién nacidos. Parece una anécdota mundialista, pero quizá sea también una pista sobre cómo adoptamos las novedades. Y, de paso, una inesperada lección sobre innovación.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Cuánto mide realmente Erling Haaland, la estrella del Mundial 2026? | Foto: @erling
    ¿Cuánto mide realmente Erling Haaland, la estrella del Mundial 2026? | Foto: @erling

    Hace apenas unas semanas, Erling Haaland era, para los peruanos más futboleros, un extraordinario delantero noruego. Hoy también es un nombre inscrito en cientos de partidas de nacimiento. Más de 500 familias decidieron bautizar así a sus hijos en las últimas semanas. ¿Demasiada euforia futbolera? Tal vez. ¿Un fenómeno digno de estudio? Definitivamente.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.