Un fuerte sismo registrado recientemente en Venezuela volvió a poner en agenda la importancia de estar preparados ante posibles emergencias sísmicas en la región. En ese contexto, es clave recordar las medidas de prevención básicas para afrontar temblores o terremotos de manera adecuada. A propósito de los cuidados que debemos tener para saber enfrentar este tipo de eventos, conoce qué es una mochila de emergencia, cómo puedes equiparla y cuáles son los objetos indispensables que debe contener según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con el fin de estar mejor preparados ante cualquier eventualidad.

¿QUÉ DEBE CONTENER UNA MOCHILA DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR UN SISMO EN PERÚ SEGÚN INDECI?

Perú se encuentra ubicado en una de las regiones más sísmicas del mundo e históricamente ha sido afectado por grandes movimientos telúricos, razón por la cual INDECI de manera frecuente informa a la ciudadanía sobre los elementos y artículos que deben formar parte esencial de la denominada Mochila de Emergencia para afrontar los primeros días de evacuación luego de un sismo, por ejemplo.

La prevención resulta vital cuando se trata de mantenernos con vida, poder alimentarnos, atendernos, entre otras acciones necesarias, tras sufrir los embates de la naturaleza, y por ese motivo el Gobierno dispone la implementación de bolsos que contengan provisiones básicas, y hasta alimentos que terminen conformando el “Combo de Supervivencia” promovido para este tipo de casos.

De acuerdo a la información brindada y compartida por INDECI, estos son los artículos, productos e implementos que toda Mochila de Emergencia debe contener preventivamente:

- Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos

- Caramelos

- Botellas de agua

- Dinero en monedas

- Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor

- Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos)

- Bolsas plásticas de basura

- Mantas / Cuerdas

- Artículos de comunicación como linterna, radio, silbato

Cabe resaltar, que asimismo, y como parte integral e importante de la conformación de la Mochila para Emergencia, INDECI también recomienda que se añadan medicamentos básicos para tratar el coronavirus o alguna enfermedad crónica, y productos de bioseguridad como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, y un envase de lejía.

PESO APROXIMADO DE LA MOCHILA PARA EMERGENCIA Y RECOMENDACIONES DE INDECI

Actualmente, Lima como capital mantiene un silencio sísmico y registra una acumulación de energía que arrastra desde hace 274 años, y por ende en cualquier momento podría soportar un sismo de magnitud superior a 8.5 seguido de un tsunami que afectaría a la zona costera.

Para enfrentar tamaño desastre natural que representaría un movimiento telúrico de grandes proporciones, ten en cuenta que resulta básico el abastecimiento de una mochila con artículos de primera necesidad y los mencionados líneas arriba, pero siempre revisando la expiración de los alimentos no perecibles.

INDECI recomienda que, según la fecha de caducidad, cada producto sea observado y eventualmente renovado para obviamente evitar la ingesta o consumo de artículos vencidos.

Es importante destacar, que para una mejor utilidad, la sugerencia gubernamental establece que la Mochila de Emergencia pese aproximadamente 8 kilos, y tenga bolsillos internos, laterales y frontales de acuerdo a la cantidad de elementos previstos para afrontar las primeras 24 horas después de un temblor o terremoto.