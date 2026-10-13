Ante la ocurrencia de un sismo, una inundación o cualquier desastre natural, la capacidad de respuesta de un hogar depende en gran medida de la preparación previa. En este escenario, las mascotas no pueden quedar de lado; por eso es vital incluirlos en el plan familiar de evacuación y así garantizar la seguridad de todos los integrantes de la casa.

“Las mascotas son parte de la familia y en una crisis reaccionan con miedo y desorientación. Si improvisamos en el momento del desastre, ponemos en riesgo la seguridad de todos. Planificar con anticipación evita extravíos, accidentes y demoras críticas al evacuar, garantizando que el rescate sea rápido, seguro y ordenado para todo el grupo familiar”,destacó Carolina Figueroa, Médico veterinaria y Corporate Affairs Head de Latam Seeds de Royal Canin.

Lo que debes tener en la mochila de emergencia para tus mascotas en caso de desastres

La mochila exclusiva

Contar con una mochila de emergencia destinada únicamente a la mascota marca la diferencia entre una evacuación adecuada y momentos de caos y terror. “Tener un kit exclusivo evita perder tiempo valioso buscando sus insumos básicos y asegura que contemos de inmediato con todo lo necesario para su sustento, higiene y salud, sin depender de ayuda externa durante las primeras horas críticas», señaló la veterinaria.

Para garantizar la autonomía del animal durante un periodo mínimo de 3 a 5 días, esta mochila debe estar adecuadamente equipada con:

Alimento y agua : Raciones de su comida habitual para un mínimo de 3 a 5 días (almacenadas en bolsas herméticas o latas abre fácil), botellas de agua potable exclusivas para su consumo y platos plegables o livianos.

: Raciones de su comida habitual para un mínimo de 3 a 5 días (almacenadas en bolsas herméticas o latas abre fácil), botellas de agua potable exclusivas para su consumo y platos plegables o livianos. Salud y botiquín : Botiquín básico, medicamentos de uso diario e indispensable copia plastificada o digital de su carnet de vacunación y ficha médica.

: Botiquín básico, medicamentos de uso diario e indispensable copia plastificada o digital de su carnet de vacunación y ficha médica. Manejo y seguridad: Correa, collar o arnés de repuesto con placa visible, una toalla, mantita con su olor para brindarle calma y bolsas sanitarias.

La especialista enfatizó que, como no todas las mascotas tienen las mismas necesidades, el kit debe personalizarse según la condición particular de cada uno. Si son de edad senior o con enfermedades crónicas, se debe contar con una reserva extra de medicamentos, suplementos o alimento de prescripción.

Para cachorros y gatitos es fundamental contar con sustitutos lácteos para la etapa previa al destete (de 0 a 2 meses) y toallas absorbentes; mientras que para gatos y animales pequeños, el kit debe complementarse indispensablemente con un canil seguro, una porción de arena sanitaria y una pala plegable.

Ubicación y mantenimiento periódico

Para actuar con rapidez, la mochila de la mascota debe guardarse en un lugar de fácil de ubicar para todos los miembros del hogar como el hall de entrada, cerca de la puerta principal, o en un clóset adyacente junto a su caja de transporte.

Asimismo, se debe rotar el alimento y el agua para evitar su vencimiento, comprobar la vigencia de las medicinas y verificar que los datos de las placas de contacto estén actualizados.

“Lo ideal es revisarla cada 6 meses (un buen recordatorio es hacerlo con los cambios de estación o de hora). En esa revisión se debe rotar el alimento y el agua para que no venzan, comprobar la fecha de los medicamentos y verificar que los datos de contacto en las placas y registros sigan actualizados”, recalcó Figueroa.

Identificación y logística de evacuación

Una vez ya en la calle y para evitar la pérdida de tu mascota, una placa visible con teléfono legible, un microchip al día registrado ante las autoridades locales como método oficial inalterable, y dispositivos de rastreo (GPS o tags) para un monitoreo en tiempo real desde el teléfono móvil. Apunta el salir con un arnés de ajuste firme o collar seguro con correa fija, evitando las correas retráctiles ya que restan control sobre el animal

“Para evitar el caos y la duplicidad de esfuerzos, cuando hay una emergencia los roles claros salvan vidas: asignar a una persona específica asegura que la mascota no quede rezagada, mientras otros miembros se encargan de los niños, personas mayores o las mochilas del hogar”, enfatizó.

La veterinaria hace hincapié que una preparación sencilla y realizada con anticipación “puede facilitar la respuesta de la familia frente a una situación inesperada y contribuir a que las mascotas estén protegidas durante todo el proceso de evacuación ante un desastre natural”.