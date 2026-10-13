¿Qué debe tener la mochila de emergencia de tu mascota ante un sismo?. Foto: archivo EC
¿Qué debe tener la mochila de emergencia de tu mascota ante un sismo?. Foto: archivo EC
Por Redacción EC

Ante la ocurrencia de un sismo, una inundación o cualquier desastre natural, la capacidad de respuesta de un hogar depende en gran medida de la preparación previa. En este escenario, las mascotas no pueden quedar de lado; por eso es vital incluirlos en el plan familiar de evacuación y así garantizar la seguridad de todos los integrantes de la casa.

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