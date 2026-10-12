La Federación Canina Americana reconoció oficialmente al perro chaku andino cusqueño como su tercera raza canina originaria. (Foto: Facebook / La Federación Canina Americana)
La Federación Canina Americana reconoció oficialmente al perro chaku andino cusqueño como su tercera raza canina originaria. (Foto: Facebook / La Federación Canina Americana)
Por Redacción EC

Perú alcanzó un nuevo reconocimiento internacional con la incorporación del perro chaku andino cusqueño como su tercera raza canina originaria. La distinción fue otorgada por la Federación Canina Americana (FECAM) durante una asamblea realizada el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México.

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