Perú alcanzó un nuevo reconocimiento internacional con la incorporación del perro chaku andino cusqueño como su tercera raza canina originaria. La distinción fue otorgada por la Federación Canina Americana (FECAM) durante una asamblea realizada el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México.

La noticia fue confirmada por Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), quien destacó la importancia de este logro. “Con esto nosotros conseguimos ya, como peruanos, tener tres razas reconocidas a nivel mundial”, señaló para TV Perú.

El chaku andino cusqueño se suma al perro sin pelo del Perú y al pastor chiribaya, este último reconocido internacionalmente en 2025, en São Paulo, Brasil. Su incorporación representa un avance en la valoración y preservación de las razas caninas vinculadas con la historia nacional.

La Federación Canina Americana reconoció oficialmente al perro chaku andino cusqueño como su tercera raza canina originaria. (Foto: Facebook / La Federación Canina Americana)

¿Cuáles son las características del perro chaku andino cusqueño?

Esta raza se caracteriza por poseer un doble pelaje que la protege de las bajas temperaturas. Además, existen ejemplares de tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Son perros activos, vigilantes y protectores, especialmente adaptados a las exigentes condiciones de las zonas altoandinas.

Su presencia se extiende por Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Cerro de Pasco, entre otras regiones. En comunidades ubicadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, estos animales ayudan a conducir alpacas, cabras y ovejas, además de proteger a sus propietarios.

Rodríguez Valencia explicó que el reconocimiento fue resultado de más de diez años de investigación, que incluyeron visitas a comunidades, identificación de ejemplares y recopilación de testimonios.

El pastor chiribaya fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Foto: Andina.

Finalmente, el especialista destacó que esta distinción permitirá dar mayor visibilidad a una raza que ha acompañado durante generaciones a las familias andinas. Sin embargo, su origen prehispánico continúa bajo estudio.