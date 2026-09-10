Junior Silva atraviesa un difícil momento tras confirmar la muerte de Bronco, su perro y fiel compañero durante más de 14 años. El actor y locutor había compartido recientemente con sus seguidores la preocupación por el delicado estado de salud de su mascota, quien había dejado de caminar con normalidad y mostraba poco interés por comer. Tras varios días de incertidumbre, el artista tuvo que despedirse de uno de los animales que marcó una importante etapa de su vida. La noticia fue comunicada mediante un emotivo video en sus redes sociales, donde recordó los años que compartieron, habló sobre los últimos momentos de Bronco y expresó su deseo de volver a encontrarse con él algún día. Su mensaje generó numerosas muestras de cariño y solidaridad entre sus seguidores y compañeros del medio artístico.

¿CÓMO MURIÓ LA MASCOTA DE JUNIOR SILVA DESPUÉS DE MÁS DE 14 AÑOS?

La despedida ocurrió el martes 8 de septiembre de 2026, luego de que Bronco pasara por un periodo complicado en el que dejó de caminar con normalidad, perdió las ganas de comer y apenas tomaba agua. Un día antes, Junior había contado que su perro ya mostraba pocas fuerzas y pidió a sus seguidores que le enviaran buenas vibras para aliviar su dolor y ayudarlo a estar tranquilo.

Finalmente, el actor comunicó el fallecimiento de Bronco mediante un video publicado en sus redes sociales y detalló que estuvo a su lado durante 14 años, 8 meses y 19 días. En la descripción de dicha publicación, Junior expresó el profundo cariño que sentía por su compañero y escribió: “Hasta que la vida me vuelva a premiar con volverte a encontrar, aquí o en la otra vida. Te amo para siempre, mi amor”.

¿QUÉ DIJO JUNIOR SILVA EN EL VIDEO DE DESPEDIDA A BRONCO?

Dentro del video, Junior relató de manera simbólica cómo imaginó los últimos momentos de su mascota. Contó que, a las 6:03 am del martes, Bronco recuperó la fuerza en sus patas y dejó de sentir el dolor que lo aquejaba. “De pronto le salieron unas alitas y una aureola. Y dando un par de ladridos, empezó a volar a un lugar en donde su hermano Leonardo lo está esperando para poder volver a jugar juntos”, expresó.

El actor también habló de la posibilidad de reencontrarse con su fiel compañero en algún momento. “Quizás me esperará, quizás nos volvamos a encontrar en este plano. Y aunque el corazón lo tengo destrozado, me aferraré a eso”, manifestó en el emotivo mensaje.

Junior también agradeció los años que compartió con Bronco y recordó lo feliz que lo hizo su presencia. “Gracias por esta aventura de 14 años, 8 meses y 19 días, mi amor. Me hiciste muy feliz. Te voy a recordar y querer siempre, Mijito bello. Hasta que nos volvamos a encontrar”, se lee en el video.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES DE JUNIOR SILVA ANTE LA NOTICIA?

La publicación, acompañada por imágenes de Junior junto a su mascota, provocó numerosas muestras de solidaridad. Entre quienes expresaron su cariño estuvieron Andrés Wiese, Daniela Darcourt, Katia Palma, Natalia Salas y Gian Piero Díaz, además de otros integrantes del medio artístico, según informa el diario La República.

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