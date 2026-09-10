Junior Silva enfrenta una dura pérdida: su mascota murió después de 14 años a su lado | Foto: @juniorsilvaof
Junior Silva enfrenta una dura pérdida: su mascota murió después de 14 años a su lado | Foto: @juniorsilvaof
Por Redacción EC

Junior Silva atraviesa un difícil momento tras confirmar la muerte de Bronco, su perro y fiel compañero durante más de 14 años. El actor y locutor había compartido recientemente con sus seguidores la preocupación por el delicado estado de salud de su mascota, quien había dejado de caminar con normalidad y mostraba poco interés por comer. Tras varios días de incertidumbre, el artista tuvo que despedirse de uno de los animales que marcó una importante etapa de su vida. La noticia fue comunicada mediante un emotivo video en sus redes sociales, donde recordó los años que compartieron, habló sobre los últimos momentos de Bronco y expresó su deseo de volver a encontrarse con él algún día. Su mensaje generó numerosas muestras de cariño y solidaridad entre sus seguidores y compañeros del medio artístico.

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