El actor peruano Junior Silva se quebró y no contuvo el llanto tras hablar de Bronco, su perrito de avanzada edad que no goza de una buena salud y tiene riesgo de muerte.

Mediante una entrevista con Paco Bazán, en su nuevo podcast “Ni loco ni santo”, el actor explicó la razón de sus constantes llantos en “El gran chef”, era el difícil momento que atravesaba con su mascota.

Según Junior, cuando ingresó al “reality”, Bronco tuvo que ser operado, pero con el riesgo de perder la vida. Aunque la intervención fue exitosa, su estado de salud quedó resquebrajado con el riesgo de morir.

“Sabiendo que hay un riesgo de que la cuenta es regresiva (…) hay que aprovechar el tiempo que nos queda para acompañarlo (…) Cada vez que me tocan ese tema y lo tengo desde ha un año me pone muy feeling”, relató.

Bronco es un perro golden retriever de 12 años. Llegó a la vida de Junior Silva cuando tenía solo 1 año y medio, y que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el can fue su único amigo y compañía para gestionar la depresión.

CONOCE MÁS: Junior Silva se pronunció por primera vez sobre la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese

“Tiene achaques, ya no camina o juega como antes, ya no es como era. Sé que en el tiempo que le queda hay que acompañarlo y darle todo el amor que nos dio cuando era más joven. No me gusta hablar de esos temas”, relató.

No está listo para ver morir a Bronco





De ese modo, el actor lamentó y calificó de injusto que los animales tengan pocos años de vida, por lo que no contuvo sus lágrimas y lloró, indicando que no estaba listo para ver morir a su fiel amigo de cuatro patas.

MÁS INFORMACIÓN: Junior Silva se quiebra al recordar a su abuelita en El Gran Chef Famosos

“Da pena que en algún momento vaya a pasar, no sé qué va a pasar ese día, no sé cuándo va a ser. ¿Si estoy listo? No (llora), de verdad no estoy listo para (verlo morir). Hablo con mi psicólogo, le preguntó qué hago, por qué me tengo que sentir tan triste”, comentó.

Cabe precisar que Junior Silva indicó que evita salir de su casa para gozar los últimos días con su mascota, a quien considera un hijo y ama demasiado.