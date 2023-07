El Gran Chef Famosos no solo tiene momentos de tensión, sino que los concursantes también pasan por situaciones conmovedoras que tocan el corazón de los televidentes. En esta ocasión, Junior Silva no pudo contener las lágrimas cuando probó un plato que le recordó a su abuela.

“Hoy se cumple un año del fallecimiento de mi abuela, he estado tratando de estar bien, no sé si le quiero dedicar esto y el programa y me apena mucho no poder estar en la misa de mi abuela”, dijo el actor entre lágrimas.

El actor contó que no ha probado un aguadito más rico que el que su difunta abuela le preparaba con tanto amor. Ante tan conmovedor recuerdo, José Pelaez, quien conduce el programa, agradeció la confianza a Silva por abrir su corazón.

El reality de cocina “El gran chef: famosos” se emite de lunes a sábado a las 8.30 p. m. a través de Latina Televisión.