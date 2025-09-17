El Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32442, que declara al perro pastor chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación, destacando su valor histórico, arqueológico, biológico y genético como parte del legado de la cultura chiribaya, civilización precolombina que floreció en el sur del país.

La norma, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, establece que se declara de interés nacional no solo el reconocimiento, sino también la investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta raza canina, cuyos restos fueron hallados junto a 42 momias prehispánicas en el Valle de Tambo.

El texto precisa que la cultura chiribaya se desarrolló en lo que actualmente es el distrito de El Algarrobal, en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua, región donde aún se mantiene viva la memoria de esta raza vinculada a labores de pastoreo.

Asimismo, la ley dispone que el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo, adopte medidas conjuntas para garantizar el cumplimiento de este reconocimiento y fortalecer las acciones de conservación.

Cabe recordar que en 2023 la Federación Canina Americana reconoció oficialmente al perro pastor chiribaya como raza oriunda del Perú, lo que significó un paso clave para su valoración internacional.

Con esta ley, el Estado peruano busca resaltar la herencia cultural de una especie que constituye un eslabón único en la relación histórica entre los pueblos andinos y los canes domésticos.