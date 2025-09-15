La noche del domingo 14 de septiembre, el terror se apoderó de los pasajeros de una combi en la cuadra 11 de la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial), en el Cercado de Lima, cuando sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a balazos al conductor de la unidad. Una pasajera también resultó herida durante el violento hecho.

De acuerdo con testigos, los criminales interceptaron el vehículo de transporte público, que iba lleno de pasajeros, y abrieron fuego directamente contra el chofer. Sus compañeros lo trasladaron de emergencia al hospital Loayza, donde también fue atendida la mujer lesionada.

Policía halló nueve casquillos de bala y analiza cámaras de seguridad de la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial). (Foto: GEC)

En la escena, la Policía Nacional encontró al menos nueve casquillos de bala y un mensaje extorsivo en el que los delincuentes exigían el pago de S/40 diarios por cada unidad de transporte. El escrito hacía referencia al alias “Tito”, presunto cabecilla de la banda.

Este ataque se suma a un antecedente de extorsión contra la misma empresa de transporte, que semanas atrás recibió un artefacto explosivo y una carta firmada por el mismo alias. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque y serán clave para identificar a los responsables.

Delincuentes dejaron un mensaje extorsivo firmado por alias “Tito” tras atentado en la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial). (Foto: GEC)

El caso se encuentra bajo investigación del Depincri Cercado de Lima, que no descarta que se trate de un nuevo episodio de la ola de extorsiones que afecta al sector transporte en la capital.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.