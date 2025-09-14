Obesidad infantil ya supera al bajo peso en el mundo y amenaza a más de un millón de niños en el Perú

Por primera vez en la historia, la obesidad infantil ha superado al bajo peso a nivel global. Así lo revela un informe de UNICEF publicado el 10 de septiembre, que advierte que más de 188 millones de menores en edad escolar y adolescentes viven hoy con obesidad, lo que equivale a uno de cada diez en el mundo.

Una tendencia preocupante en Perú

El caso peruano no es ajeno a esta tendencia. De acuerdo con cifras oficiales citadas por UNICEF, más de un millón de niños y adolescentes peruanos podrían tener obesidad en 2030 si no se toman medidas urgentes.

Actualmente, cuatro de cada diez escolares de 6 a 13 años ya presentan exceso de peso, mientras que entre los adolescentes de 14 a 17 años la cifra alcanza uno de cada cuatro. Estas cifras reflejan un cambio profundo en los hábitos alimenticios y en el entorno en que se desarrollan los menores.

Carlos Albrecht, especialista en salud de UNICEF Perú, advierte que, aunque existe la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 30021), su aplicación ha sido débil. “Se requiere un plan integral con presupuesto, monitoreo y campañas de comunicación que promuevan hábitos saludables. Además, es necesario fortalecer la actividad física y mejorar los entornos escolares”.

Una epidemia impulsada por los ultraprocesados

El informe de UNICEF subraya que la obesidad no es únicamente consecuencia de decisiones individuales. La disponibilidad masiva de alimentos ultraprocesados y la publicidad digital que los promueve han desplazado el consumo de frutas y verduras en la dieta de los niños.

En el caso peruano, apenas el 11,4% de adolescentes consume la cantidad mínima diaria de frutas y verduras recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta tendencia se agudiza en zonas urbanas, donde la oferta de comida rápida y bebidas azucaradas es mayor.

“Uno de los problemas más serios que enfrentamos es el entorno: desde los kioscos escolares hasta las calles alrededor de los colegios están saturados de productos no saludables. Si bien existen normas, no se han implementado con la rigurosidad necesaria”, señala Albrecht.

Consecuencias a futuro

La obesidad infantil no solo representa un problema de salud en la niñez, sino que aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer en la adultez. Además, su impacto económico es enorme.

El informe de UNICEF estima que, de no revertirse la tendencia, el sobrepeso y la obesidad podrían costarle a Perú más de 210 mil millones de dólares hacia 2035, debido a los gastos en atención médica y la pérdida de productividad asociada a enfermedades crónicas.

“Si no actuamos hoy, en 15 años nuestro sistema de salud tendrá que enfrentar una carga enorme de enfermedades crónicas que pudieron prevenirse desde la infancia”, advierte Albrecht.

¿Qué cambios se necesitan en Perú?

En el país existe desde 2013 la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 30021), que busca regular la publicidad, el etiquetado de alimentos y promover entornos saludables en colegios. Sin embargo, su aplicación ha sido irregular y aún insuficiente.

Albrecht remarca que es necesario fortalecer la educación nutricional en colegios y hogares, además de establecer medidas más firmes como impuestos a bebidas azucaradas (ejemplo tomado de México) y restricciones más estrictas a la venta de comida no saludable en entornos escolares. “No podemos limitarnos a dar información; se trata de cambiar comportamientos y eso requiere continuidad, inversión y voluntad política”.

Brechas urbano-rurales

En menores de 5 años, la obesidad llega al 10% en zonas urbanas, mientras que en áreas rurales es 5%. Sin embargo, la tendencia es al alza en ambos contextos. “Los ultraprocesados están llegando también a las zonas rurales, modificando rápidamente los hábitos de consumo. Por eso, las estrategias deben adaptarse a cada realidad local”, explica el especialista.

Tarea de todos

La obesidad infantil es uno de los principales desafíos de salud pública en el siglo XXI. Su impacto es silencioso, pero avanza con rapidez.

“No basta con educar solo a los estudiantes. En UNICEF trabajamos involucrando también a directores, profesores y padres de familia. Los talleres y ferias saludables son clave porque convierten el mensaje en una experiencia comunitaria”

El futuro de más de un millón de niños depende de las decisiones que se tomen hoy.