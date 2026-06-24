Luis Arroyo con el presiente Balcázar y otros representantes del Ejecutivo garantizaron contingencias ante El Niño. (Foto: PCM)
Luis Arroyo con el presiente Balcázar y otros representantes del Ejecutivo garantizaron contingencias ante El Niño. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que el Ejecutivo coordina planes de contingencia entre diversos sectores para enfrentar el Fenómeno El Niño y las emergencias por lluvias, tras una sesión de trabajo en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos.

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