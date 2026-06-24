El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que el Ejecutivo coordina planes de contingencia entre diversos sectores para enfrentar el Fenómeno El Niño y las emergencias por lluvias, tras una sesión de trabajo en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos.

Arroyo destacó que el trabajo intersectorial busca mitigar futuros daños mediante acciones de prevención y respuesta articulada. Según el jefe del gabinete, el objetivo central es proteger a la población y asegurar que las instituciones del Estado actúen de manera oportuna ante los efectos climáticos adversos previstos para el país.

Luis Arroyo con el presiente Balcázar y otros representantes del Ejecutivo garantizaron contingencias ante El Niño. (Foto: PCM)

Las autoridades indicaron que se elaboran expedientes técnicos para obras que otorguen resiliencia a las ciudades costeras desde Tumbes hasta Ica. En este proceso, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se encarga de diseñar proyectos estratégicos, como sistemas de drenaje, destinados a reducir los riesgos frente a futuras emergencias climáticas.

Financiamiento y coordinación regional

Respecto al soporte económico, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, aseguró que el financiamiento para atender las emergencias está garantizado. El Estado cuenta con más de 2 mil millones de dólares en fondos de contingencia para ejecutar acciones de respuesta y mitigación en las regiones que resulten vulnerables.

Luis Arroyo con el presiente Balcázar y otros representantes del Ejecutivo garantizaron contingencias ante El Niño. (Foto: PCM)

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, explicó que el plan multisectorial contempla metas específicas previas a la ocurrencia de las lluvias. Asimismo, precisó que se han previsto partidas de emergencia para facilitar la atención inmediata ante posibles afectaciones causadas por este fenómeno natural en el territorio.

En la actividad participaron también los ministros de Defensa, Transportes y Comunicaciones, y de la Producción, junto a otros altos funcionarios. La presencia de diversos sectores reafirma el compromiso del Gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta y mitigar los impactos sobre la infraestructura crítica y la población nacional.

Finalmente, el Premier anunció la realización de un Consejo de Estado Regional para el próximo 2 de julio en las instalaciones del COEN. Esta reunión busca alinear las estrategias de prevención del Gobierno central con las necesidades de los gobiernos regionales para optimizar la gestión de riesgos de desastres.