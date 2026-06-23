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Resumen

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Entre 36 y 37% del empleo total, tanto formal e informal, se desarrolla en Lima. (Foto: Andina)
Entre 36 y 37% del empleo total, tanto formal e informal, se desarrolla en Lima. (Foto: Andina)
Por Maritza Saenz

Impulsado por el dinamismo de diversos sectores económicos, el empleo formal continúa creciendo en el Perú. Entre enero y abril de este año, el número total de puestos de trabajo formales aumentó 4,3%, mientras que el empleo generado por el sector privado registró un avance aún mayor: 5,4%.

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