El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Rescataron a Petro-Perú y se olvidaron de El Niño

Mientras la petrolera estatal frena su propio salvataje y protege privilegios internos, el país llega a El Niño sin prevención.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    9 de mayo del 2011. Hace 15 años. Petroperú competirá con Cálidda en venta de gas natural a industrias.
    9 de mayo del 2011. Hace 15 años. Petroperú competirá con Cálidda en venta de gas natural a industrias.

    Entre el 2022 y el 2024 el Estado Peruano ya desembolsó más de S/17.000 millones para salvar a Petro-Perú, entre capitalizaciones, préstamos y garantías. En ese mismo período, mientras la petrolera recibía rescate tras rescate, las obras que debían protegernos del próximo fenómeno de El Niño quedaron, en su mayoría, sin ejecutar. Ese es el país que Keiko Fujimori hereda el 28 de julio: uno que encontró siempre la plata y la urgencia para salvar a una empresa, pero nunca el mismo apuro para proteger a la gente del clima.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.