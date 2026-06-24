Los 3 DOCUMENTOS que puedes presentar para entrar GRATIS al Parque de las Leyendas durante el 2026 | Foto: Andina
Los 3 DOCUMENTOS que puedes presentar para entrar GRATIS al Parque de las Leyendas durante el 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Municipalidad de San Miguel desestimó la ejecución del proyecto Arena Lima, que contemplaba la construcción de un recinto para espectáculos masivos dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas. La decisión se tomó luego de culminar el proceso de evaluación técnica y legal realizado por la Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de la iniciativa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.