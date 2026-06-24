La Municipalidad de San Miguel desestimó la ejecución del proyecto Arena Lima, que contemplaba la construcción de un recinto para espectáculos masivos dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas. La decisión se tomó luego de culminar el proceso de evaluación técnica y legal realizado por la Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de la iniciativa.

La medida se sustenta en las conclusiones del Informe n.º 001-2026-CEAPL/MDSM, acogidas mediante el Acuerdo de Concejo n.º 020-2026, que determinaron que la propuesta resulta incompatible con la finalidad de conservación ambiental, el bienestar animal, la tranquilidad pública, la seguridad ciudadana y el adecuado uso del territorio.

El municipio de San Miguel decidió no autorizar la ejecución del proyecto “Arena Lima” dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas.

La evaluación también consideró el impacto que una infraestructura destinada a eventos de gran afluencia podría generar en un espacio que actualmente cumple funciones educativas, culturales, recreativas y de conservación. Asimismo, se analizó la relación del proyecto con el entorno urbano y la dinámica vecinal del distrito de San Miguel.

¿Dónde debería construirse el ‘Arena Lima’?

De acuerdo con las conclusiones de la comisión, cualquier iniciativa vinculada a espectáculos de gran convocatoria debe desarrollarse en espacios especialmente acondicionados para dicha actividad, con condiciones adecuadas de accesibilidad, capacidad vial y seguridad.

La municipalidad remarcó que estos proyectos deben respaldar, además, la protección de las áreas destinadas a la conservación ambiental y evitar afectaciones a espacios públicos de alto valor ecológico y educativo. También destacó la importancia de preservar las condiciones que han convertido al Parque de las Leyendas en uno de los principales espacios de conservación, educación y recreación de Lima Metropolitana.

Según indicaron, la decisión busca garantizar la adecuada protección del recinto para las actuales y futuras generaciones, en línea con los principios de sostenibilidad, prevención y ordenamiento territorial que orientan el desarrollo del distrito.

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