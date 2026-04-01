Un motín iniciado por internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en San Miguel, desató un incendio la noche del miércoles 1 de abril, sin que se registraran heridos.

El siniestro, reportado alrededor de las 8:00 p.m., movilizó a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y un fuerte contingente policial para controlar la situación que mantenía en vilo a los vecinos de la avenida La Paz.

Según Carlos Tineo, gerente de Seguridad Ciudadana del municipio local, el incidente fue originó por un grupo de internos menores de edad, quienes se amotinaron al interior del recinto quemando colchones.

“Nuestras cámaras de seguridad visualizaron el incendio e inmediatamente comunicamos al comisario. El personal policial especializado y los bomberos han logrado controlar el incendio y el motín”, declaró Tineo en Panamericana TV.

Una columna de humo se vio dentro del centro juvenil Maranguita este miércoles 1 de abril

Por otro lado, imágenes difundidas en redes sociales, mostraron densa columna de humo negro se elevó desde el centro de la edificación, generando alerta entre vecinos y autoridades.

Asimismo, el representante municipal sostuvo, para tranquilidad de los familiares de los internos, que no se reportaron heridos. “Me confirma el mayor comisario que no hay ningún herido”, indicó.

Un menor fue detenido tras intentar quemar una combi rociando combustible, en un acto de amenaza ligado a extorsiones. El chofer confirma que tres bandas los extorsionan desde hace un año. Tras el incidente, conductores retiraron sus herramientas por temor. El menor quedó retenido en comisaría y su situación será decidida por un juez de familia.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso la presencia de ambulancias del SAMU en la zona como medida preventiva ante posibles complicaciones por inhalación de humo.

Este suceso no es un hecho aislado, ya que se reportó un evento similar hace algunos meses meses. Ante la recurrencia de estos amotinamientos, la Municipalidad de San Miguel ha reiterado su pedido de trasladar el centro de rehabilitación.

“Ya se hace necesaria la reubicación de este centro porque estamos prácticamente en una zona urbana”, enfatizó Tineo, subrayando el riesgo constante para los residentes locales.

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