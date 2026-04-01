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Según la gerencia de seguridad de San Miguel, el incendio fue iniciado por la quema de colchones a manos de los internos del centro juvenil | Foto: Facebook
Según la gerencia de seguridad de San Miguel, el incendio fue iniciado por la quema de colchones a manos de los internos del centro juvenil | Foto: Facebook
Por Redacción EC

Un motín iniciado por internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en San Miguel, desató un incendio la noche del miércoles 1 de abril, sin que se registraran heridos.

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