El Instituto Peruano del Deporte anunció la reapertura del Estadio Nacional tras subsanar las observaciones formuladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, dejando sin efecto la clausura temporal impuesta días atrás.

Según informó la entidad, desde la mañana del lunes se iniciaron coordinaciones con la comuna limeña para levantar las observaciones detectadas durante las inspecciones. El proceso culminó este martes con la presentación de la documentación requerida y la adopción de medidas correctivas.

La reapertura del principal escenario deportivo del país permitirá retomar progresivamente las actividades deportivas, luego de los cuestionamientos por incumplimientos normativos registrados en eventos recientes.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, indicó que la institución ya trabaja en el mejoramiento del campo de juego, con el objetivo de que el recinto vuelva a albergar partidos en el corto plazo.

“Para 2027, la prioridad la va a tener el fútbol, absolutamente”, afirmó.

En relación con las sanciones económicas impuestas, el titular del IPD precisó que la empresa Tropicmusic Entertainment S.A.C. asumirá el pago de los S/ 110 mil correspondientes a las multas, tras reconocer su responsabilidad en los incumplimientos detectados.

De esta manera, la entidad busca consolidar la recuperación del estadio, que es considerado el principal escenario deportivo del país y sede de eventos de gran relevancia.

El IPD señaló que el recinto será destinado a competencias de la Liga de Fútbol Profesional, torneos internacionales y partidos de la selección peruana, como parte de su plan de reactivación.

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