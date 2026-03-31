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IPD logra reapertura del Estadio Nacional luego de subsanar infracciones. (Foto: Andina)
IPD logra reapertura del Estadio Nacional luego de subsanar infracciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Peruano del Deporte anunció la reapertura del Estadio Nacional tras subsanar las observaciones formuladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, dejando sin efecto la clausura temporal impuesta días atrás.

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