La transformación de varios de los estadios más emblemáticos de América Latina ya está en marcha y promete cambiar por completo la imagen de estos históricos escenarios deportivos. Con inversiones millonarias, distintos países impulsan proyectos que incluyen la ampliación de la capacidad, la construcción de nuevas estructuras, la incorporación de tecnología y la modernización de espacios destinados a los aficionados y grandes eventos. Mientras algunos recintos se preparan para futuras competencias internacionales, otros buscan convertirse en complejos multifuncionales durante todo el año. Descubre cuáles son los estadios que están siendo renovados, qué cambios tendrán y por qué estas obras marcarán un antes y un después para el fútbol y la infraestructura deportiva de la región.

¿QUÉ ESTADIOS DE LATINOAMÉRICA ESTÁN SIENDO REMODELADOS?

Actualmente son cuatro los escenarios que concentran las obras más importantes de la región.

Estadio Más Monumental (Argentina)

River Plate desarrolla una nueva etapa de ampliación que contempla un techo completo, una quinta bandeja alrededor del estadio, nuevos espacios VIP y una capacidad cercana a los 101.000 espectadores. La institución espera finalizar el proyecto antes del Mundial de 2030 para volver a recibir un encuentro de esa competencia.

Estadio Más Monumental. | Foto: La Página Millonaria

Estadio Atanasio Girardot (Colombia)

En Medellín comenzaron las primeras intervenciones con el retiro controlado de parte de la estructura existente. Luego se instalará una cubierta para todas las tribunas, una nueva fachada iluminada y una tercera bandeja que permitirá incrementar significativamente el aforo.

Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Estadio Nacional (Perú)

El principal recinto deportivo del país será renovado con mejoras en la fachada, tribunas, palcos, señalización y otros ambientes. La iniciativa busca preparar el estadio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y fortalecer sus condiciones operativas.

Estadio Nacional de Perú. | Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

Estadio Azteca o Estadio Banorte (México)

Después del Mundial 2026 continúan los trabajos previstos dentro de su plan de renovación. Las labores incluyen mejoras permanentes en los alrededores del estadio, nuevos espacios comerciales y adecuaciones relacionadas con su imagen renovada.

Estadio Azteca. (Photo by ULISES RUIZ / AFP) / ULISES RUIZ

¿QUÉ OCURRE CON URUGUAY Y PARAGUAY RUMBO AL MUNDIAL 2030?

Mientras algunos países optan por ampliar y transformar estadios ya existentes, otros siguen caminos distintos hacia la Copa del Mundo.

Uruguay concentra sus esfuerzos en actualizar el Estadio Centenario mediante mejoras en accesibilidad, servicios y aspectos operativos, sin ejecutar una remodelación estructural de gran escala. En cambio, Paraguay apuesta por construir el nuevo Estadio Nacional en Asunción, un recinto con capacidad para 47.000 espectadores que será uno de los proyectos deportivos más importantes del país.

Ambos escenarios recibirán un partido oficial del Mundial 2030 antes de que la competencia continúe en España, Portugal y Marruecos, según recoge La República.

¿POR QUÉ ESTOS PROYECTOS SON TAN IMPORTANTES PARA LA REGIÓN?

Las millonarias inversiones buscan que los principales estadios de América Latina estén preparados para recibir competencias internacionales y eventos de gran convocatoria. Además de ampliar el aforo, las remodelaciones incorporan tecnología, mejores servicios, nuevos espacios para el público y áreas comerciales.

El objetivo es convertirlos en escenarios multifuncionales capaces de albergar partidos, conciertos y otras actividades masivas, mientras cumplen con los estándares exigidos para torneos como el Mundial de 2030 o los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con estas mejoras, varios países fortalecen su infraestructura deportiva y aumentan sus posibilidades de organizar eventos internacionales.

VÍDEO RECOMENDADO: