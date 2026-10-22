Ccorredora cajamarquina, Rosalía Zegarra, busca su pase a la gran final del circuito mundial de las Merrell Skyrunner World Series en la exigente Sobrescobio Skyrace | Foto: Difusión
Ccorredora cajamarquina, Rosalía Zegarra, busca su pase a la gran final del circuito mundial de las Merrell Skyrunner World Series en la exigente Sobrescobio Skyrace | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La destacada atleta Rosalía Zegarra, integrante del team CIVA Endurance Club, se encuentra en España con un objetivo claro: asegurar su clasificación a la gran final del circuito mundial de las Merrell Skyrunner World Series en la exigente Sobrescobio Skyrace.

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