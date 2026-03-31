La Marina de Guerra del Perú alertó sobre la presencia de oleajes anómalos de moderada intensidad en el litoral peruano, fenómeno que se intensificará durante el fin de semana y podría generar riesgos en zonas como la Costa Verde.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, estas olas alcanzarán hasta el doble de su tamaño habitual, lo que incrementa su fuerza e impacto en el borde costero. El capitán Marco Bartens explicó que este fenómeno se debe a un sistema de baja presión que genera vientos intensos y oleaje de gran magnitud.

“Cuando hablamos de oleaje de moderada intensidad, nos referimos a olas que duplican su tamaño normal y llegan con mayor fuerza a la costa ”, precisó a TV Perú.

Marina advierte fuerte oleaje y Callao cierra tramos de la vía Costa Verde. (Foto: Andina)

El especialista advirtió que el impacto del oleaje puede provocar accidentes, especialmente en zonas como La Costanera y Chucuito, donde las olas chocan contra las rocas y proyectan piedras hacia la vía.

El fenómeno se iniciará el miércoles 1 de abril y se mantendrá en la zona centro y norte hasta el viernes 3, aunque las condiciones podrían extenderse hasta el domingo 5. Se espera que el lunes el mar retome su comportamiento habitual.

Ante este escenario, la Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal por tramos de la vía expresa Costa Verde, tras declararla en emergencia por su alto riesgo para conductores y peatones.

La medida fue anunciada por el alcalde César Pérez Barriga, quien indicó que el cierre responde tanto a los oleajes anómalos como a recientes accidentes de tránsito registrados en la zona.

El primer tramo, entre las avenidas Haya de la Torre y Santa Rosa, permanecerá cerrado por 24 horas desde el martes hasta el miércoles. El segundo, entre Santa Rosa y Chucuito, será restringido desde el miércoles hasta el jueves.

Cierran parcialmente la Costa Verde por oleajes y riesgo para conductores. (Foto: Andina)

Durante este periodo, la comuna realizará una evaluación técnica integral de la vía, además de trabajos de limpieza, revisión de la superficie y atención de puntos críticos afectados por el oleaje.

Asimismo, el burgomaestre reiteró su pedido al Gobierno Regional del Callao para que transfiera la administración de la vía, con el fin de ejecutar mejoras en mantenimiento, señalización e iluminación.

Rutas alternas y recomendaciones

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas como las avenidas Loreto, Miguel Grau, Guardia Chalaca, La Marina, La Paz y Costanera, a fin de evitar congestión.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a respetar las disposiciones y extremar precauciones al transitar por zonas cercanas al litoral, debido al riesgo que representan las condiciones del mar.

VIDEO RECOMENDADO

El #PoderJudicial confirmó 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello que causó la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano en #Lima. La decisión se tomó tras rechazar la apelación presentada por su defensa, encabezada por el abogado César Nakazaki. Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras el accidente. #noticiashoy #breakingnews #policiales #AdriánVillar #LizethMarzano #PoderJudicial #Lima #justicia #prisiónpreventiva #Perú Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

SOBRE EL AUTOR