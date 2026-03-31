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Alertan por olas de hasta el doble de tamaño y restringen tránsito en la Costa Verde. (Foto: Andina)
Alertan por olas de hasta el doble de tamaño y restringen tránsito en la Costa Verde. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú alertó sobre la presencia de oleajes anómalos de moderada intensidad en el litoral peruano, fenómeno que se intensificará durante el fin de semana y podría generar riesgos en zonas como la Costa Verde.

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