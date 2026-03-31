A través de un comunicado, la Municipalidad de Surco informó que logró recuperar los colores del frontis de estilo barroco, de la histórica iglesia Santiago Apóstol, que actualmente es un símbolo de fe e identidad para vecinos, especialmente durante celebraciones de Semana Santa.

Este templo, fundado por los jesuitas en el año 1571, está ubicado en la Plaza de Armas de Surco, y es uno de los recintos de su tipo más antiguos de Lima. Gran parte de su estructura original se desplomó con el terremoto de 1746 y fue reconstruida parcialmente entre los años 1773 y 1777.

La presente intervención forma parte de un proyecto mayor de recuperación integral del centro histórico de Surco. Foto: Municipalidad de Surco

Primero se identificaron los colores históricos gracias a una investigación del equipo de Cromatología del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), de la Municipalidad de Lima, a solicitud de la comuna de Surco.

Luego, especialistas efectuaron prospecciones en la fachada, tanto en el muro -compuesto básicamente de ladrillo revestido con cal y arena-, como en los ornamentos y elementos arquitectónicos; y extrajeron muestras de color, que fueron sometidas a análisis en el laboratorio. Finalmente, se pudo identificar distintas capas de pintura aplicadas a lo largo del tiempo.

Tras este proceso, la Municipalidad de Surco, en coordinación con la administración de la iglesia, ejecutó la reproducción de dichos colores en la fachada, respetando rigurosamente los protocolos de conservación patrimonial.

Otras mejoras en la fachada

También se añadieron tres esculturas en sendas hornacinas como la San Martín de Porres, el apóstol Santiago y Santo Toribio de Mogrovejo. Además, se implementó un sistema de iluminación ornamental para apreciar mejor la iglesia durante las noches.

La presente intervención forma parte de un proyecto mayor de recuperación integral del centro histórico de Surco, denominado Supermanzana de Surco Pueblo, que actualmente se viene ejecutando y cuyo objetivo es devolverle al centro histórico su carácter monumental.

Se añadieron tres esculturas que son las de San Martín de Porres, el apóstol Santiago y Santo Toribio de Mogrovej. Foto: Municipalidad de Surco

Los primeros cimientos del templo son del año 1571, pero gran parte colapsó tras el terremoto de 1746. El arquitecto jesuita austríaco Johann Rehr fue el encargado de la reconstrucción, que concluyó tres décadas después, sin embargo, recién se completaron en su totalidad en 1946 con las torres de la fachada.