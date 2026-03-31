Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este templo es de los más antiguos de Lima. Foto: Municipalidad de Surco
Este templo es de los más antiguos de Lima. Foto: Municipalidad de Surco
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Municipalidad de Surco informó que logró recuperar los colores del frontis de estilo barroco, de la histórica iglesia Santiago Apóstol, que actualmente es un símbolo de fe e identidad para vecinos, especialmente durante celebraciones de Semana Santa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.