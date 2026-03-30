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El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado lanzó una promoción 2x1 para visitar 16 áreas naturales protegidas durante el feriado largo del 2 al 5 de abril, con el objetivo de incentivar el turismo interno y promover experiencias en contacto con la naturaleza.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado lanzó una promoción 2x1 para visitar 16 áreas naturales protegidas durante el feriado largo del 2 al 5 de abril, con el objetivo de incentivar el turismo interno y promover experiencias en contacto con la naturaleza.
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La iniciativa, denominada “Conecta con la Naturaleza”, permitirá el ingreso de dos personas pagando un solo ticket digital en destinos ubicados en la costa, sierra y Amazonía peruana.
“Queremos que las personas se desconecten del ruido y vuelvan a lo esencial. Las áreas naturales protegidas ofrecen experiencias que transforman”, señaló José Carlos Nieto Navarrete.
Entre los destinos incluidos figuran espacios emblemáticos como la Reserva Nacional Pacaya Samiria, uno de los humedales más extensos del planeta, así como áreas en la costa y sierra que destacan por su biodiversidad.
Para quienes permanecen en Lima, el Sernanp propone visitas cercanas como las Islas Cavinzas e Islotes Palomino o la Reserva Nacional de Lachay, consideradas alternativas accesibles para una escapada de corto tiempo.
En el norte del país, destacan las Islas Guañape y el Santuario Histórico Bosque de Pómac, mientras que en la zona centro se promueven destinos como la Reserva Nacional de Junín.
Asimismo, en la selva central y amazónica figuran áreas como el Parque Nacional Yanachaga Chemillén y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, reconocidas por su alta diversidad biológica.
Para quienes viajen al norte, también se incluyen espacios como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y el Santuario Nacional Manglares de Tumbes.
La campaña no solo busca atraer visitantes, sino también fomentar un turismo responsable. En ese sentido, se recomienda optar por operadores formales, respetar la fauna y seguir los senderos establecidos para minimizar el impacto ambiental.
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Además, la iniciativa apunta a dinamizar las economías locales en zonas de alto valor ecológico, promoviendo una relación sostenible entre turismo y conservación.
Los boletos pueden adquirirse de manera digital a través de la plataforma oficial del Sernanp: https://visitaareasnaturales.sernanp.gob.pe/tuticket/
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