Resumen

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Promoción permitirá recorrer reservas y parques a menor costo. (Foto: SERNANP)
Promoción permitirá recorrer reservas y parques a menor costo. (Foto: SERNANP)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado lanzó una promoción 2x1 para visitar 16 áreas naturales protegidas durante el feriado largo del 2 al 5 de abril, con el objetivo de incentivar el turismo interno y promover experiencias en contacto con la naturaleza.

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