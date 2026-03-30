Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La resolución establece que esta admisión del DNI de menor de edad tendrá efectos únicamente para las Elecciones Generales 2026. (Fuente: El Peruano)
La resolución establece que esta admisión del DNI de menor de edad tendrá efectos únicamente para las Elecciones Generales 2026. (Fuente: El Peruano)
Por

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dispuso admitir el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) de menor de edad (amarillo) para votar en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR