El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dispuso admitir el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) de menor de edad (amarillo) para votar en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril.

De ese modo, podrán sufragar los ciudadanos que cumplen la mayoría de edad hasta la fecha de los comicios pero que no realizaron a tiempo el trámite de cambio a DNI de adulto. En estos casos, la entidad consideró que la falta de actualización del documento no debe impedir el ejercicio del derecho al sufragio.

RENIEC - Normas legales.

Para sustentar la medida, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una opinión favorable señalando que la exigencia de contar con un DNI vigente es un requisito de carácter instrumental, por lo que su flexibilización resulta jurídicamente viable en este contexto excepcional.

En esa línea, el RENIEC precisó que esta disposición se enmarca en una política orientada a garantizar la participación ciudadana, priorizando el derecho constitucional al voto frente a exigencias formales.

La medida se suma a la reciente prórroga de vigencia de DNI vencidos o por caducar, también aprobada de manera extraordinaria.

La resolución establece que esta admisión del DNI de menor de edad tendrá efectos únicamente para las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, así como a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Electorales (ONPE) y publicada oficialmente para conocimiento de la ciudadanía.