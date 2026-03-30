En un operativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), realizado ayer, domingo 29 de marzo, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se abatieron dos integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

A través de un comunicado, las FF.AA. precisaron que el enfrentamiento ocurrió en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta (Ayacucho) contó con Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial Vraem, la Policía Nacional del Perú (Dircote y Dirandro) y el Ministerio Público.

“Como resultado del operativo, se produjo un enfrentamiento en el que, informa la institución, fueron abatidos alias ‘David’, miembro titular del Comité Central de Sendero Luminoso; y alias ‘Ramírez’”, señaló el escrito.

Asimismo, se informó la incautación de una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm.

Las FF.AA. continúan patrullando de manera intensa las operaciones contra las columnas terroristas en la región.

“El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirma su compromiso de seguir informando sobre el desarrollo de las operaciones y felicita al personal participante por su compromiso, valentía y espíritu de servicio, ratificando su misión de garantizar la integridad territorial y la seguridad de la población.”, destacó.

Asimismo, señala que las patrullas operan en estricto apego a la normativa vigente, garantizando el pleno respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.