Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La intervención se ejecutó ayer, 29 de marzo, en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta. Foto: GEC
La intervención se ejecutó ayer, 29 de marzo, en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta. Foto: GEC
Por Redacción EC

En un operativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), realizado ayer, domingo 29 de marzo, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se abatieron dos integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.