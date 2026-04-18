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Pronóstico de Senamhi para sierra sur y central.
Pronóstico de Senamhi para sierra sur y central.
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que habrá variaciones térmicas significativas en la sierra hasta el 21 de abril.

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