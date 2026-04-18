El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que habrá variaciones térmicas significativas en la sierra hasta el 21 de abril.

Estos pronósticos de nivel naranja advierten un aumento de la temperatura diurna y un posterior descenso de los valores nocturnos en diversas regiones del país.

🌧️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 20 de abril, se presentarán nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra centro y sur.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento



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El incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, se registrará desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de abril. Este evento meteorológico afectará a la sierra norte, centro y sur, favoreciendo además un aumento de la radiación ultravioleta debido a la escasa nubosidad hacia el mediodía.

Durante este periodo, se prevén temperaturas máximas de hasta 34°C en la sierra norte y 30°C en la sierra centro los días sábado 18 y domingo 19 de abril. En la sierra sur, los valores máximos alcanzarán los 29°C el viernes 17 y subirán hasta los 31°C el domingo 19.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 21 de abril, se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra.



✅Además, se esperan ráfagas de viento y escasa nubosidad.



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En paralelo, el Senamhi anunció el descenso de la temperatura nocturna en la sierra desde el domingo 19 hasta el martes 21 de abril. Se anticipa que las condiciones atmosféricas presentarán escasa nubosidad y ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 kilómetros por hora.

El domingo 19 de abril, las temperaturas mínimas oscilarán entre 2°C y 10°C en la sierra norte y entre 3°C y 8°C en la sierra centro. En las zonas de la sierra sur situadas sobre los 4000 m s. n. m., se esperan valores cercanos a los -1°C el domingo y de 3°C el lunes 20 de abril.

Para el martes 21 de abril, el organismo técnico prevé que el frío nocturno se intensifique en la sierra sur con temperaturas cercanas a los -3°C. En las localidades de la sierra norte y centro, los valores mínimos se mantendrán estables entre los 2°C y 11°C durante esa misma jornada.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución de estas condiciones climáticas para mitigar riesgos en las regiones afectadas. El nivel naranja indica la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos que requieren cumplir las instrucciones de las entidades competentes.

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