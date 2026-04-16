La Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera de Tacna luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciará la expulsión masiva de extranjeros en situación migratoria ilegal.
La Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera de Tacna luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciará la expulsión masiva de extranjeros en situación migratoria ilegal.
El jefe policial de la región, general PNP Víctor Luna Velarde, precisó que el personal desplegado ocupará puestos de vigilancia a lo largo de la línea de frontera.
Además, anunció que también se hará uso de drones que cubrirán la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, que comprende zonas de difícil acceso.
Este despliegue tienen como objetivo proteger el territorio peruano del ingreso irregular de extranjeros que puedan contar con antecedente o ser parte de actividades ilícitas.