La Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera de Tacna luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciará la expulsión masiva de extranjeros en situación migratoria ilegal.

El jefe policial de la región, general PNP Víctor Luna Velarde, precisó que el personal desplegado ocupará puestos de vigilancia a lo largo de la línea de frontera.

Migrants of different nationalities are escorted by Peruvian police officers to a migration office in Tacna, in the Peru-Chile border on April 28, 2023. - Peru mobilized 200 police officers to the southern border after the Chilean Congress approved two laws allowing the detention of irregular migrants without papers and extending the detention period to manage their expulsion. Peru, Chile, Ecuador, and Venezuela are considering opening a humanitarian corridor so that hundreds of migrants leaving Chilean territory can cross to their countries of origin, Peruvian Interior Minister Vicente Romero reported. (Photo by ALDAIR MEJIA / AFP) / ALDAIR MEJIA

Además, anunció que también se hará uso de drones que cubrirán la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, que comprende zonas de difícil acceso.

Este despliegue tienen como objetivo proteger el territorio peruano del ingreso irregular de extranjeros que puedan contar con antecedente o ser parte de actividades ilícitas.

Chile anuncia expulsión masiva de migrantes irregulares

El Gobierno de Kast comunicó la expulsión masiva de extranjeros que se encuentran residiendo, en situación migratoria irregular, dentro del territorio chileno.

La medida iniciará desde este jueves 16 de abril, con vuelos y transporte terrestre a la frontera con Perú. Esto ha generado preocupación entre las autoridades peruanas.