Resumen

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El despliegue de los efectivos es parte de las acciones de control ante el incremento de flujos migratorios en la frontera con Chile. Foto: captura RPP
El despliegue de los efectivos es parte de las acciones de control ante el incremento de flujos migratorios en la frontera con Chile. Foto: captura RPP
Por Redacción EC

La Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera de Tacna luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciará la expulsión masiva de extranjeros en situación migratoria ilegal.

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