El abogado de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, Cristian Castillo, afirmó que la responsabilidad por la demora en la entrega del material electoral, en 13 centros de votación de Lima, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una reciente entrevista en “Ampliación de Noticias”, la defensa de Galaga señaló que la empresa no incumplió ningún requerimiento, y responsabilizó a la organización electoral. Según indicó, no tenían los materiales a tiempo para poder ser trasladados a los locales de votación.

“No ha habido ningún incumplimiento. Nuestro trabajo es el siguiente: nosotros llegamos al local de ONPE, recogemos lo que ONPE nos pone en el piso y trasladamos. Si nosotros no tenemos lo que está en el piso, no podemos salir. Nosotros hemos cumplido el contrato porque hemos llevado todo y en todas las horas… Hemos cumplido, cuando ya se han dado las condiciones se ha cumplido, el retraso es de ONPE. Nosotros no teníamos qué trasladar”, manifestó.

La defensa de la empresa de transportes aseguró que los retrasos en 13 locales de votación de Lima corresponde a ONPE. (Foto: Captura YouTube / RPP Noticias)

Las declaraciones surgen luego de que la ONPE responsabilizara públicamente a la empresa por los retrasos que afectaron la instalación de mesas de sufragio, principalmente en Lima.

“No tenemos los conocimientos de todos los argumentos más de lo que se ha difundido por todos los medios de comunicación, porque no hemos sido notificados. Nuestro representante legal ya acudió a la Fiscalía a rendir su manifestación y ha declarado que no tenemos ningún tipo de responsabilidad”, señaló Cristian Castillo.

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Frente a ello, la defensa de Galaga también comentó el manejo de sus operaciones durante las elecciones 2026. Aseguró que la empresa dispuso dos camiones por centro de votación para trasladar el material electoral. El primer camión transporta los elementos electorales como lapiceros, actas, ánforas y otros artículos; mientras el segundo vehículo se encarga de los equipos informáticos.

En ese contexto, Cristian Castillo explicó que si el primer vehículo no está abastecido, el segundo no puede salir e hizo hincapié que la responsabilidad es únicamente de ONPE.

“Hay que determinar que son dos camiones. Los camiones de material electoral sí estaban llenos y estaban esperando al segundo camión de los equipos de cómputo, que no estaban completos. Es más, Contraloría ha detectado, y lo ha señalado en uno de los informes, que un personal de ONPE salió diciendo: ‘oye, faltan estas computadoras que tiene que ir en ese camión’, cuando ya el camión estaba cerrado”, explicó.

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Por otro lado, el representante de Galaga afirmó que mantuvo contacto con Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, quién no dio solución inmediata a la demora.