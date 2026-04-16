Resumen

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La defensa de la empresa de transportes aseguró que los retrasos en 13 locales de votación de Lima corresponde a ONPE. (Foto: Captura YouTube / RPP Noticias)
La defensa de la empresa de transportes aseguró que los retrasos en 13 locales de votación de Lima corresponde a ONPE. (Foto: Captura YouTube / RPP Noticias)
Por Redacción EC

El abogado de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, Cristian Castillo, afirmó que la responsabilidad por la demora en la entrega del material electoral, en 13 centros de votación de Lima, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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