La Unión de Gremios solicitó la destitución inmediata del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, tras las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

A través de un comunicado, el gremio expresó su “profunda preocupación” por lo que calificó como graves hechos que habrían comprometido la integridad del proceso electoral, afectando la confianza ciudadana y vulnerando principios fundamentales de la democracia.

El pronunciamiento sostiene que la ONPE, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y su propia ley orgánica, tiene la responsabilidad directa de garantizar condiciones adecuadas para el sufragio en todo el país, lo que —según indicaron— no se cumplió.

Cuestionan fallas logísticas y tecnológicas

La Unión de Gremios criticó que miles de mesas se instalaran tarde o no fueran habilitadas por falta de material electoral, lo que impidió que ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

Asimismo, advirtió problemas en el funcionamiento de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que habría presentado fallas en un número significativo de mesas.

El colectivo consideró especialmente preocupante que estas deficiencias se registraran en Lima y el Callao, donde —señalaron— la logística debía operar con mayor eficiencia debido a su cercanía con los centros de distribución.

En esa línea, cuestionaron el desempeño público del titular de la ONPE, al considerar que no ha contribuido a esclarecer los hechos ni a otorgar legitimidad al proceso electoral.

Piden intervención de la Junta Nacional de Justicia

Ante este escenario, el gremio solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución inmediata de Corvetto y el relevo de los funcionarios involucrados en la organización del proceso.

Indicaron que estas medidas son necesarias para garantizar que la segunda vuelta electoral se desarrolle de manera transparente, confiable y en estricto respeto de la voluntad popular.