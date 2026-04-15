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Unión de Gremios solicita a la JNJ remover al jefe de la ONPE tras irregularidades. (Foto: Andina)
Unión de Gremios solicita a la JNJ remover al jefe de la ONPE tras irregularidades. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Unión de Gremios solicitó la destitución inmediata del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, tras las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

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