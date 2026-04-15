Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Samamé, quien renunció por demoras de entrega de material a la ONPE; fue detenido este lunes. (Foto: El Comercio)
José Samamé, quien renunció por demoras de entrega de material a la ONPE; fue detenido este lunes. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

José Samamé Blas, antes de su liberación este miércoles, negó ser el responsable dentro de la ONPE de las fallas logísticas que retrasaron la entrega de material electoral el pasado 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.