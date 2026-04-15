José Samamé Blas, antes de su liberación este miércoles, negó ser el responsable dentro de la ONPE de las fallas logísticas que retrasaron la entrega de material electoral el pasado 12 de abril.

Samamé es investigado por el presunto delito de omisión de actos funcionales debido a los incidentes que afectaron el sufragio en diversos locales de votación. El ahora exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue puesto en libertad este miércoles 15 de abril tras cumplir 48 horas de detención preliminar.

En su declaración, que constó de 39 preguntas, el exoficial detalló que su área tenía a cargo el despliegue, la producción de cédulas y el ensamblaje de los materiales. Sin embargo, deslindó responsabilidad sobre la contratación del servicio de transporte, afirmando que dicha tarea recae en la Gerencia de Administración.

Samamé confirmó que la empresa Servicios Generales Galaga obtuvo el contrato de 36,9 millones de soles, pero reiteró que él no intervino en la selección directa del proveedor.

El exgerente identificó al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, como el funcionario encargado de supervisar el cumplimiento del cronograma logístico. Según Samamé, Phang debía estar presente en la sede institucional para verificar la salida de las unidades móviles y reportar cualquier eventualidad. El investigado sostuvo que el subgerente no informó oportunamente sobre la falta de camiones en el local central del Jirón Washington.

Respecto a las causas del retraso, Samamé declaró que el problema se originó por la ausencia de vehículos de transporte en el horario previsto el día previo a los comicios. Precisó que las unidades no estuvieron disponibles a las 7 de la mañana del 11 de abril, lo que impidió la distribución a tiempo hacia los centros de votación. Esta deficiencia logística perjudicó a más de 52,000 electores en Lima Metropolitana en 13 locales de votación donde no se pudo sufragar el domingo 12.