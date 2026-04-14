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Delincuentes se llevan 275 mil dólares en oro tras robo de una joyería. (Foto: Captura / América Noticias)
Delincuentes se llevan 275 mil dólares en oro tras robo de una joyería. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

A tan solo dos días de un robo millonario de una joyería, un grupo de delincuentes asaltaron otro establecimiento de venta de joyas ubicado en la cuadra 10 del jirón Camaná, en el Cercado de Lima.

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