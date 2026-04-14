A tan solo dos días de un robo millonario de una joyería, un grupo de delincuentes asaltaron otro establecimiento de venta de joyas ubicado en la cuadra 10 del jirón Camaná, en el Cercado de Lima.

El robo sucedió minutos antes de las 9 de la mañana de este martes 14 de abril. Los hampones sometieron al vigilante del local, a quien le apuntaron con una pistola mientras sucedía el atraco, por lo que no pudo defenderse ni solicitar apoyo.

Delincuentes armados asaltan una joyería en Cercado de Lima. (Foto: Captura / Canal N)

Al terminar de robar la joyería del Centro de Lima, los implicados huyeron a bordo de cuatro motocicletas, ignorando la luz roja del semáforo y realizando disparos cerca de la Plaza Francia.

Según testigos, el robo duró aproximadamente dos minutos desde el arribo de los facinerosos. Imágenes muestran la huida de los ladrones, quienes tomaron la Vía Expresa para luego dirigirse a la avenida Alfonso Ugarte.

Cada moto lineal llevó a dos delincuentes, lo que da a entender que fueron ocho personas las que participaron en el asalto. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones.

Delincuentes armados asaltan una joyería en Cercado de Lima y huyen por la Vía Expresa. (Foto: Captura / Canal N)

Las autoridades no han descartado que esta banda criminal sea la misma que el último fin de semana perpetró dos asaltos en joyerías del jirón de la Unión. El hecho todavía está bajo investigación.

Robo millonario en elecciones

Una joyería en pleno Centro Histórico de Lima fue víctima de la delincuencia. El domingo 12 de abril, en plena jornada electoral, aproximadamente a las 11 p.m., el local de venta de joyas ubicado en la cuadra 6 del jirón de la Unión sufrió un robo de más de 275 mil dólares en oro, según indicó el dueño del establecimiento afectado.

El ataque se reportó la mañana del lunes, cuando los propietarios encontraron el portón de metal destruido, los candados rotos y las vitrinas de exhibición completamente vacías. Los delincuentes habían sustraído todas las joyas de alto valor.

Delincuentes se llevan 275 mil dólares en oro tras robo de una joyería. (Foto: Captura / América Noticias)

“Han aprovechado la distracción de las elecciones, de los resultados y en eso han aprovechado en romper la puerta y llevarse toda la mercadería en oro”, señaló el propietario a la prensa.

Según fuentes oficiales, las cámaras de videovigilancia fueron desactivadas alrededor de las 11 de la noche del domingo. Los sujetos, al parecer contaban con información detallada sobre el local, ya que hasta se llevaron el equipo DVR que almacena las grabaciones.

Lo que sorprende a los dueños es que el local está a tan solo dos cuadras de Palacio de Gobierno, donde se supone debería contar con mayor seguridad. “Estamos a dos cuadras de Plaza de armas, se supone que este lugar debe ser muy seguro, pero no es así. Es la segunda vez que nos roban”, indicó el afectado.

Asimismo, los propietarios mencionan que el local contaba con todas las medidas de seguridad, ya que hace dos años sufrieron un robo similar. Sin embargo, los delincuentes concretaron el delito llevándose un importe millonario en oro.

Delincuentes se llevan 275 mil dólares en oro tras robo de una joyería. (Foto: Captura / América Noticias)