Resumen

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Los sujetos capturados tienen antecedentes penales en robo agravado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Foto: Andina/composición GEC
Los sujetos capturados tienen antecedentes penales en robo agravado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

A unos metros de los mítines de cierre de campaña, dos sujetos, identificados como Brezhnev Delgado y Carlos Ojeda, atacaron a un cambista y desataron una balacera tras arrebatarle 16 000 dólares.

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