A unos metros de los mítines de cierre de campaña, dos sujetos, identificados como Brezhnev Delgado y Carlos Ojeda, atacaron a un cambista y desataron una balacera tras arrebatarle 16 000 dólares.

El hecho ocurrió entre el Jirón de la Unión y el centro comercial Real Plaza. La Policía Nacional logró la captura de estos presuntos delincuentes que registran antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas.

La Policía incautó el monto robado, dos celulares, un chaleco de cambista y la moto lineal que usaron los sujetos para intentar huir del lugar de los hechos.

De acuerdo a los agentes, Brezhnev y Carlos se dedican al robo agravado, en la modalidad de raqueteo. Y sus víctimas son los cambistas que trabajan en el Centro de Lima.