Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
A unos metros de los mítines de cierre de campaña, dos sujetos, identificados como Brezhnev Delgado y Carlos Ojeda, atacaron a un cambista y desataron una balacera tras arrebatarle 16 000 dólares.
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