EsSalud denunció la pérdida de más de un millón de soles a través de transferencias bancarias no autorizadas. Foto: Difusión
EsSalud denunció la pérdida de más de un millón de soles a través de transferencias bancarias no autorizadas. Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Red Prestacional Lambayeque del Seguro Social de Salud (EsSalud) detectó cinco transferencias bancarias que no reconoce como autorizadas y que fueron efectuadas desde una cuenta institucional el pasado 14 de agosto. El monto total de las operaciones asciende a S/1,406,991, según informó la institución.

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