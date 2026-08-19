La Red Prestacional Lambayeque del Seguro Social de Salud (EsSalud) detectó cinco transferencias bancarias que no reconoce como autorizadas y que fueron efectuadas desde una cuenta institucional el pasado 14 de agosto. El monto total de las operaciones asciende a S/1,406,991, según informó la institución.

Tras identificar las transacciones, EsSalud comunicó que activó las medidas correspondientes para esclarecer cómo se realizaron las operaciones y determinar a los responsables del perjuicio económico ocasionado a la entidad.

Comunicado de EsSalud

EsSalud presenta denuncias

Como parte de las acciones iniciales, la Red Prestacional Lambayeque informó que presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el objetivo de que se investiguen las cinco transferencias y se identifique a quienes estarían involucrados.

La institución señaló que brindará la información requerida y colaborará con las autoridades durante las diligencias destinadas a esclarecer el caso.

Asimismo, EsSalud presentó un reclamo urgente ante Scotiabank, entidad financiera donde se encontraba la cuenta institucional desde la que se efectuaron las operaciones. Entre las medidas solicitadas se encuentra el bloqueo de las cuentas involucradas y la investigación de las transacciones, con miras a recuperar los recursos.

EsSalud Lambayeque

También se inició una investigación administrativa

El caso fue comunicado además a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Red Prestacional Lambayeque, instancia que deberá realizar las acciones administrativas correspondientes para determinar si existen responsabilidades dentro de la institución.

EsSalud indicó, asimismo, que sus bienes patrimoniales cuentan con pólizas de seguros contra todo riesgo y siniestro. No obstante, precisó que estas coberturas no necesariamente contemplarían situaciones vinculadas con una eventual negligencia.

Por ello, el esclarecimiento de las circunstancias en las que se efectuaron las transferencias será determinante para establecer las responsabilidades que correspondan y definir las acciones posteriores para la recuperación del dinero.