La próxima visita del papa León XIV al Perú genera gran expectativa en Lambayeque, especialmente en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo y dejó una importante huella durante su permanencia en la región. En este contexto, el distrito de Pimentel figura entre las alternativas que podrían convertirse en escenario de una misa del Santo Padre, según reveló su alcalde, Enrique Navarro. La propuesta considera las condiciones del distrito, aunque todavía no existe una decisión definitiva y otras jurisdicciones también son evaluadas. La eventual elección del lugar mantiene atentos a los pobladores de la zona. A continuación, te contamos qué se sabe de la propuesta, quién definirá la sede y qué argumentos presentó el municipio para respaldar su candidatura ante las autoridades encargadas de la visita y la organización del esperado encuentro.

¿PIMENTEL SERÁ ELEGIDO PARA LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV?

Por ahora, Pimentel no ha sido confirmado como sede. El alcalde Enrique Navarro explicó que el distrito integra las propuestas planteadas en Lambayeque, junto con Reque y otras jurisdicciones. La elección dependerá de la comisión que llegará desde el Vaticano para revisar las alternativas y establecer cuál ofrece las mejores condiciones para recibir al pontífice.

“Dentro de la serie de propuestas de la región Lambayeque se pensó también en el distrito de Pimentel así como en el distrito de Reque son alternativas que se han planteado”, declaró Navarro al diario Exitosa. La comisión tiene prevista su llegada el 28 de agosto.

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DEL PAPA?

Navarro expresó entusiasmo ante la posibilidad de que Pimentel u otro distrito sea escogido. “Lo más importante es que vamos a tener nuestro papa León XIV en Lambayeque”, sostuvo.

El burgomaestre también destacó el vínculo del pontífice con la región. Como se sabe, León XIV estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo durante ocho años, desde 2014, por lo que su retorno tendría un significado especial.

Así se veía el Papa León XIV viajando para predicar en los rincones olvidados del Perú. | Foto: Diócesis de Chiclayo

¿POR QUÉ PIMENTEL CONSIDERA QUE PUEDE RECIBIR LA MISA?

El municipio sostiene que el distrito cuenta con condiciones favorables para una actividad. Navarro resaltó la existencia de diferentes vías de acceso y aseguró que Pimentel se caracteriza por mantener orden y limpieza.

“Pimentel tiene las condiciones, tenemos varias rutas de ingreso, tenemos en verdad todo preparado”, afirmó. También mencionó obras realizadas durante su gestión, como pistas, veredas y complejos deportivos.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE PIMENTEL CON LEÓN XIV?

Otro argumento del distrito es la presencia de una estatua dedicada al papa León XIV, considerada la primera instalada en su honor. La escultura fue inaugurada meses atrás y representa un símbolo del vínculo que Pimentel busca fortalecer con el religioso.

Para Navarro, recibir al pontífice sería un momento especial. “Sería verdaderamente algo muy emocionante poder tenerlo acá”, manifestó, al recordar la labor que Prevost realizó durante su permanencia en Lambayeque.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ LA SEDE DEFINITIVA?

La definición continúa pendiente y no depende de las autoridades de Pimentel. La comisión enviada por el Vaticano deberá revisar las opciones y determinar el espacio que reúna las condiciones adecuadas para la misa. Por ello, Pimentel permanece como una propuesta, pero todavía no existe confirmación oficial de que haya sido elegido.

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