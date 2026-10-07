Visitantes recorren el área donde se realizan los trabajos previos a la visita del Santo Padre a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
1/10
Visitantes recorren el área donde se realizan los trabajos previos a la visita del Santo Padre a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
  • Visitantes recorren el área donde se realizan los trabajos previos a la visita del Santo Padre a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    1/10

    Visitantes recorren el área donde se realizan los trabajos previos a la visita del Santo Padre a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    1/10

    Visitantes recorren el área donde se realizan los trabajos previos a la visita del Santo Padre a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Vista del espacio exterior donde avanzan los trabajos para recibir al papa León XIV durante su visita a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    2/10

    Vista del espacio exterior donde avanzan los trabajos para recibir al papa León XIV durante su visita a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    2/10

    Vista del espacio exterior donde avanzan los trabajos para recibir al papa León XIV durante su visita a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Interior de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde se tiene prevista parte de las actividades vinculadas con la visita del pontífice. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    3/10

    Interior de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde se tiene prevista parte de las actividades vinculadas con la visita del pontífice. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    3/10

    Interior de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde se tiene prevista parte de las actividades vinculadas con la visita del pontífice. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Fachada de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en el histórico distrito de Zaña, Lambayeque. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    4/10

    Fachada de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en el histórico distrito de Zaña, Lambayeque. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    4/10

    Fachada de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en el histórico distrito de Zaña, Lambayeque. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Estructura instalada en el espacio exterior de la capilla como parte de los trabajos previos a la visita del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    5/10

    Estructura instalada en el espacio exterior de la capilla como parte de los trabajos previos a la visita del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    5/10

    Estructura instalada en el espacio exterior de la capilla como parte de los trabajos previos a la visita del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Imagen del interior de la capilla y de una de las imágenes religiosas ubicadas en el recinto. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    6/10

    Imagen del interior de la capilla y de una de las imágenes religiosas ubicadas en el recinto. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    6/10

    Imagen del interior de la capilla y de una de las imágenes religiosas ubicadas en el recinto. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Trabajos y estructura exterior en el espacio destinado para las actividades durante la visita a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    7/10

    Trabajos y estructura exterior en el espacio destinado para las actividades durante la visita a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    7/10

    Trabajos y estructura exterior en el espacio destinado para las actividades durante la visita a Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Fachada principal de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    8/10

    Fachada principal de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    8/10

    Fachada principal de la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Vista lateral de la estructura instalada frente a la capilla para las actividades previstas durante la visita. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    9/10

    Vista lateral de la estructura instalada frente a la capilla para las actividades previstas durante la visita. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    9/10

    Vista lateral de la estructura instalada frente a la capilla para las actividades previstas durante la visita. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

  • Espacio exterior de la capilla, que forma parte de los preparativos para la visita del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
    10/10

    Espacio exterior de la capilla, que forma parte de los preparativos para la visita del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

    10/10

    Espacio exterior de la capilla, que forma parte de los preparativos para la visita del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

Por Redacción EC

Zaña se prepara para recibir al papa León XIV durante su visita al Perú. En este histórico distrito de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, avanzan los trabajos en la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, espacio donde se tiene previsto recibir al Santo Padre durante su recorrido por la zona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.