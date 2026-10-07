Zaña se prepara para recibir al papa León XIV durante su visita al Perú. En este histórico distrito de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, avanzan los trabajos en la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo, espacio donde se tiene previsto recibir al Santo Padre durante su recorrido por la zona.

Las imágenes muestran el estado de los trabajos y los ambientes de la capilla, así como la estructura instalada en el espacio exterior destinado a las actividades vinculadas con la visita. Zaña es una localidad histórica ubicada en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque.

La visita del papa León XIV al Perú se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con el programa oficial anunciado por el Vaticano. Su agenda comprende actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre celebraciones eucarísticas, encuentros con jóvenes, autoridades, obispos y representantes de los pueblos amazónicos.

Agenda del papa León XIV en Lima

El pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y será recibido oficialmente en la Base Aeronaval del Callao. Luego participará en una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y sostendrá una visita al presidente de la República.

Ese mismo día se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

El jueves 12 de noviembre, León XIV se reunirá con los obispos del Perú y participará en la celebración de la Hora Media con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales, en la Basílica Catedral de Lima. Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

Recorrido por Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El viernes 13 de noviembre, el papa viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario y visitará la capilla San Óscar A. Romero.

El sábado 14, participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y en una misa en Santa Cruz de Succhabamba. Además, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, León XIV llegará a Cusco para reunirse con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego rezará el Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de la ciudad.

Ese mismo día viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

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Despedida en Lima

El lunes 16 de noviembre, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará a trabajadores y residentes.

La visita concluirá con una misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. A las 13:45 horas, el papa partirá en avión con destino a Roma.

La visita apostólica de León XIV al Perú fue declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE, en el marco de su recorrido pastoral por cuatro ciudades del país.

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