Un chofer de combi informal identificado como César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, fue asesinado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un chofer de combi informal identificado como César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, fue asesinado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un conductor de una combi informal fue asesinado a balazos por sicarios la madrugada de este miércoles en el Cercado de Lima mientras la víctima cubría su ruta habitual, algo que sus colegas, otros transportistas informales también, alegan que está vinculado al cobro de cupos en el Callao a manos de extorsionadores y sicarios.

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