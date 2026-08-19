Un conductor de una combi informal fue asesinado a balazos por sicarios la madrugada de este miércoles en el Cercado de Lima mientras la víctima cubría su ruta habitual, algo que sus colegas, otros transportistas informales también, alegan que está vinculado al cobro de cupos en el Callao a manos de extorsionadores y sicarios.

El ataque se produjo aproximadamente a las 00:20 horas en la intersección del jirón Saco Oliveros con la calle Palma. Según testigos y reportes policiales, dos sujetos descendieron de un automóvil de color plomo que seguía a la combi conducida por César Cristian Díaz Barreto de 33 años, y dispararon directamente contra el conductor, quien recibió al menos tres impactos de bala que le causaron la muerte de forma instantánea mientras se encontraba al volante de su unidad.

El escenario del crimen se sitúa en la zona de Ricardo Palma, un sector donde operan diversas líneas de transporte informal bajo constantes amenazas, entre ellas la que cubría esta combi de placa L1B-754 conocida como “Reynoso-Tacna”.

Un chofer de combi informal identificado como César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, fue asesinado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un chofer de combi informal identificado como César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, fue asesinado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Este asesinato representa el segundo atentado registrado en menos de una semana contra conductores informales que se denominan bajo el nombre de “Planeta” que cubre diariamente el tramo entre la Plaza Unión y el distrito de Carmen de la Legua en el Callao.

Durante la ráfaga de disparos, en la que se hallaron diez casquillos de bala en la escena, dos pasajeras que se encontraban dentro de la unidad resultaron heridas. Vecinos de la zona auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de emergencia al hospital San José, en el Callao, donde actualmente reciben atención médica por las lesiones sufridas durante el tiroteo.

Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y de la comisaría de Mirones Bajo acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos de criminalística procedieron con el recojo de evidencias y la toma de testimonios para identificar la ruta de escape utilizada por los homicidas tras efectuar los disparos.

Las investigaciones preliminares de las autoridades sugieren que el móvil del crimen es la extorsión. La policía ha recabado como evidencia un video enviado por los delincuentes a través de WhatsApp a otros trabajadores, en el cual se muestra la placa del vehículo atacado como una advertencia directa hacia los demás transportistas de la ruta.

Un chofer de combi informal identificado como César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, fue asesinado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Chofer de combi informal no había pagado cupos a "Callao Unido"

Compañeros de trabajo de la víctima manifestaron que el grupo criminal responsable de estas amenazas sería el denominado como “Callao Unido”, la que les exige el pago diario de 40 soles por unidad para permitirles circular.

Sus colegas indicaron que el fallecido se había negado a realizar el pago de estos cupos exigidos por la organización criminal, lo que habría motivado la represalia de los sicarios. Díaz Barreto había modificado su ruta y había evitado llegar hasta el Callao para no ser objetivo de las extorsiones.