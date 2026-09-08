Tres personas, entre ellas un adolescente de 17 años, resultaron heridas tras sufrir un feroz ataque a balazos en el asentamiento humano Costa Azul de Ventanilla. Las víctimas se recuperan en el hospital de la jurisdicción tras el atentado que vecinos atribuyen a extorsionadores, aunque no se descarta un ajuste de cuentas.

Dos de los agraviados estaban sentados a bordo de una mototaxi de la empresa de transportes Unión Costa Azul cuando delincuentes interceptaron el vehículo menor de forma violenta. Los atacantes efectuaron múltiples disparos desde otra unidad en movimiento y desataron el pánico entre los vecinos del sector.

Dos adultos y un menor de 17 años fueron alcanzados por los balazos en Costa Azul, Ventanilla. (Latina)

Dos adultos y un menor de 17 años fueron alcanzados por los balazos en Costa Azul, Ventanilla. (Latina)

El asentamiento humano Costa Azul registra balaceras constantes perpetradas por mafias de extorsionadores que buscan someter a los trabajadores de la zona. Los residentes del lugar señalan que estos delincuentes también emplean explosivos peligrosos para amedrentar a sus víctimas recurrentemente.

Los peritos de criminalística acudieron de inmediato a la escena del crimen y recolectaron hasta 15 casquillos de bala sobre la calzada. Los efectivos policiales buscan registros en cámaras de seguridad de los alrededores para identificar a los presuntos responsables del atentado.

Los dos heridos de 31 y 33 años intentaron escapar a pie del tiroteo y buscaron refugio temporal dentro de las viviendas cercanas. El personal médico del hospital de Ventanilla realiza esfuerzos constantes para asegurar que los tres afectados salgan pronto de peligro.

La Policía Nacional investiga el móvil del hecho bajo las hipótesis de cobro de cupos de extorsionadores o un ajuste de cuentas. Dos de los afectados laboran como mototaxistas y un proyectil alcanzó al adolescente de 17 años que estaba con uno de ellos dentro del mototaxis atacado.

Otro ataque contra mototaxi deja dos heridos en Cercado de Lima

Otro atentado contra una unidad de transporte dejó dos heridos de bala en el Cercado de Lima el 8 de setiembre del 2026. Este segundo incidente violento ocurrió en el cruce de la avenida Grau con el jirón Manuel Vidaurre cerca a la estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

Dos adultos y un menor de 17 años fueron alcanzados por los balazos en Costa Azul, Ventanilla. (Latina)

Uno de los heridos del Cercado sufrió un impacto de proyectil en el brazo derecho y el segundo presentó una lesión grave en el pecho. El personal de auxilio trasladó de emergencia a ambos ciudadanos hacia el Hospital Dos de Mayo de Lima.

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