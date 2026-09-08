Dos adultos y un menor de 17 años fueron alcanzados por los balazos en Costa Azul, Ventanilla. (Latina)
Dos adultos y un menor de 17 años fueron alcanzados por los balazos en Costa Azul, Ventanilla. (Latina)
Por Redacción EC

Tres personas, entre ellas un adolescente de 17 años, resultaron heridas tras sufrir un feroz ataque a balazos en el asentamiento humano Costa Azul de Ventanilla. Las víctimas se recuperan en el hospital de la jurisdicción tras el atentado que vecinos atribuyen a extorsionadores, aunque no se descarta un ajuste de cuentas.

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