Por Redacción EC

Hoy los peruanos experimentan variabilidad climática, y con el inicio de cada año, vuelven a gozar de días cálidos producto de un verano cuyas altas temperaturas no cesan ni habiéndose iniciado la estación del otoño. De acuerdo a información compartida oficialmente por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta fecha muy particular del mes de abril, la costa que incluye a población de Lima, deberá lidiar con calor extremo debido a factores explicados técnicamente. Conoce los detalles a continuación, y lo que le depara a distritos capitalinos en cuanto a sensaciones térmicas se refiere.

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