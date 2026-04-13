Hoy los peruanos experimentan variabilidad climática, y con el inicio de cada año, vuelven a gozar de días cálidos producto de un verano cuyas altas temperaturas no cesan ni habiéndose iniciado la estación del otoño. De acuerdo a información compartida oficialmente por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta fecha muy particular del mes de abril, la costa que incluye a población de Lima, deberá lidiar con calor extremo debido a factores explicados técnicamente. Conoce los detalles a continuación, y lo que le depara a distritos capitalinos en cuanto a sensaciones térmicas se refiere.

HASTA ESTA FECHA DE ABRIL 2026 PODRÍAN PRESENTARSE ALTAS TEMPERATURAS EN LIMA, SEGÚN SENAMHI

Sensaciones de agobio producto de elevadas temperaturas, continúan experimentando los peruanos pese a cambio de estación, y más aún una costa peruana donde según el Senamhi, se registrarán valores por encima de lo normal.

La información brindada de manera oficial remarca que hasta el 14 de abril 2026, y especialmente “en localidades alejadas del litoral”, el calor diurno permanecerá intensificado como si fuera verano, y no un otoño caracterizado por el aumento de la humedad, por ejemplo.

“Estas condiciones están asociadas principalmente a la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en niveles bajos durante algunos días del período”, puntualiza el Senamhi mediante nota de prensa donde además revela que “durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, se prevé cielo con escasa nubosidad o despejado”.

Cabe resaltar, que todo lo expuesto estará registrándose hasta el martes 14 de abril, y en localidades alejadas de la costa peruana, siendo los factores mencionados líneas arriba, aquellos que terminan favoreciendo “la disminución de la cobertura nubosa”, y el transporte de aire más cálido hacia la región costera.

LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTRARÁN EN LA COSTA PERUANA HASTA EL 14 DE ABRIL, SEGÚN SENAMHI

Lima Metropolitana

- Las temperaturas diurnas oscilarán entre los 26 °C y 27 °C en los distritos cercanos al mar.

- En los distritos alejados del litoral se prevén valores entre 29 °C y 30 °C.

Costa norte

- Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, 30 °C y 35 °C en Lambayeque, y 28 °C y 32 °C en La Libertad.

Costa central

- Temperaturas con valores entre 26 °C y 33 °C en Áncash y la región Lima.

Costa sur

- Las temperaturas máximas fluctuarán entre 28 °C y 34 °C en Ica, 28 °C y 30 °C en Arequipa, y 27 °C y 29 °C en el litoral de Moquegua y Tacna.