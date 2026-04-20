A una semana de realizadas las Elecciones Generales 2026, el pasado domingo 12 de abril, continúan las revelaciones sobre la ejecución del traslado de material electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La empresa de transporte blindado Hermes asegura que José Samamé, entonces gerente de gestión electoral, se comunicó con ellos un día antes de las votaciones.

Mediante un comunicado, la compañía contó que participó del proceso de selección de quienes se encargarían de llevar a los centros de votación todos los elementos electorales, concurso realizado desde febrero de 2026, donde compitió con Servicios Generales Galaga y Consorcio AFE.

Al no ser seleccionados, “Hermes dejó constancia -en el acta notarial- que uno de los criterios que usó el Comité de Selección de la ONPE, para la evaluación técnica, no estaba estipulado en las bases del proceso”, aducen.

Fueron llamados un día antes de las elecciones

“Luego de concluido el proceso, durante la mañana del sábado 11 de abril, un día antes de las Elecciones Generales, el señor José Samamé Blas, entonces Gerente de Gestión Electoral de la ONPE, se comunicó directamente con Hermes para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril”, señala la empresa de seguridad.

“Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, aclara la compañía ante los señalamientos que lo vinculan al proceso de elección para la distribución del material electoral.