Resumen

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Vista de los materiales electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú siendo inspeccionados para su registro y almacenamiento. (Foto de Hugo Alejos / AFP).
Vista de los materiales electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú siendo inspeccionados para su registro y almacenamiento. (Foto de Hugo Alejos / AFP).
Por Redacción EC

A una semana de realizadas las Elecciones Generales 2026, el pasado domingo 12 de abril, continúan las revelaciones sobre la ejecución del traslado de material electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La empresa de transporte blindado Hermes asegura que José Samamé, entonces gerente de gestión electoral, se comunicó con ellos un día antes de las votaciones.

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