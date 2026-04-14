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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este lunes 13 de abril, la segunda jornada extraordinaria de votación, realizada en 13 locales de Lima, volvió a registrar demoras en la apertura de mesas. Esta situación se produce tras los incidentes del día anterior, cuando fallas en la distribución —atribuidas por la ONPE a la empresa Galaga, encargada del traslado— impidieron la instalación oportuna de decenas de mesas en diversos distritos de la capital, obligando a reprogramar el sufragio para miles de electores que no pudieron votar.