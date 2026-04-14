Este lunes 13 de abril, la segunda jornada extraordinaria de votación, realizada en 13 locales de Lima, volvió a registrar demoras en la apertura de mesas. Esta situación se produce tras los incidentes del día anterior, cuando fallas en la distribución —atribuidas por la ONPE a la empresa Galaga, encargada del traslado— impidieron la instalación oportuna de decenas de mesas en diversos distritos de la capital, obligando a reprogramar el sufragio para miles de electores que no pudieron votar.

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Recordemos que la apertura de estos locales de votación se realizó en Lima Sur, siendo los siguientes:

Distrito: San Juan de Miraflores

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 615 San Luis Gonzaga

Distrito: Lurín

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Prialé Prialé

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

Distrito: Pachacámac

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario

Ante esto, diferentes incomodidades fueron denunciadas por parte de los electores:

San Juan de Miraflores

En el colegio Virgen de la Asunción, decenas de ciudadanos formaron largas colas desde tempranas horas de la mañana, permaneciendo en los exteriores a la espera de ingresar a votar durante la jornada extraordinaria del 13 de abril. La situación reflejó la persistencia de retrasos en la apertura de los locales, lo que generó incomodidad entre los electores.

En el colegio San Luis Gonzaga, más de 450 ciudadanos esperaron cerca de una hora para poder ingresar a sufragar. El proceso se inició con retraso luego del ingreso previo de los miembros de mesa. Este local concentra a 8,970 electores distribuidos en 30 mesas de sufragio, lo que incrementó la congestión y prolongó los tiempos de espera.

Por su parte, en la institución educativa Alfonso Ugarte, la jornada recién pudo iniciarse luego de que el material electoral llegara alrededor de las 4:00 a.m., tras haberse suspendido la votación el día anterior. Con una presencia reducida de personal de la ONPE, se comenzaron a instalar los primeros elementos logísticos mientras los ciudadanos ya formaban filas desde las 7:00 a.m. para emitir su voto.

Lurín

En el colegio Señor de los Milagros, se registraron extensas filas de electores que aguardaban su ingreso al local de votación, evidenciando retrasos en el inicio del proceso durante la jornada extraordinaria.

En el colegio Ramiro Prialé, la votación comenzó con más de una hora de retraso y en medio de desinformación entre los ciudadanos. Solo 6 de las 12 mesas previstas fueron instaladas debido a la ausencia de miembros de mesa, a lo que se sumaron problemas logísticos como la falta de ánforas en algunas mesas, generando incertidumbre y largas colas que alcanzaron hasta tres cuadras.

Asimismo, en el colegio Julio C. Tello Rojas, la instalación de mesas avanzaba de forma parcial durante las primeras horas de la mañana. Hasta las 8:00 a.m., únicamente 8 de las 22 mesas de sufragio estaban habilitadas, lo que obligó a los electores a esperar para poder ejercer su derecho al voto.

Pachacámac

En la institución educativa parroquial Virgen del Rosario, la ONPE dispuso la nulidad de los votos emitidos durante la jornada del 12 de abril, debido a que las mesas de sufragio se instalaron después de las 2:00 p.m., superando el límite permitido. Esta situación obligó a reprogramar la votación para el día siguiente; sin embargo, varios ciudadanos desconocían esta medida, lo que generó confusión respecto a la necesidad de acudir nuevamente al local para emitir su voto en la jornada extraordinaria.

Miembros de mesa permanecieron más de 24 horas en conteo de votos

En el colegio 7240 Jesús de Nazaret, en Villa El Salvador, los miembros de mesa permanecieron en el local de votación por más de 24 horas realizando el conteo de actas tras la jornada electoral del domingo 12 de abril. De acuerdo con reportes, varios de ellos concluyeron sus labores alrededor de las 6:00 a. m.; sin embargo, no pudieron retirarse debido a dificultades logísticas registradas en el recinto.

En este centro educativo se habilitaron aproximadamente 22 mesas de sufragio, aunque el proceso estuvo marcado por múltiples inconvenientes. La llegada tardía del material electoral —con un retraso cercano a tres horas—, sumada a fallas técnicas como la falta de tinta en impresoras, problemas en el sistema y un corte de energía, prolongaron las labores durante toda la noche.

Por otro lado, Rebeca Ávalos, quien se desempeñó como presidenta de mesa en Punta Negra, expresó su malestar por las deficiencias registradas durante la jornada electoral. Según relató, el material electoral llegó con considerable retraso, lo que obligó a los miembros de mesa a realizar esfuerzos para iniciar la votación antes de las 11:00 a. m. Asimismo, señaló que el sistema STAE no funcionó en su local, por lo que todo el proceso —incluidos los cinco procesos electorales— tuvieron que desarrollarse de manera manual. Las labores se extendieron hasta la madrugada, culminando después de las 3:00 a. m. del día siguiente. Pese a ello, destacó que el compromiso de los miembros de mesa con los electores prevaleció, aunque calificó el desempeño de la ONPE como deficiente.

Galaga SAC solicita a la ONPE una rectificación y disculpas públicas por el impacto a su imagen tras las fallas logísticas

La empresa Servicios Generales Galaga SAC solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por el presunto daño a su imagen tras las fallas en el traslado de material electoral en Lima Metropolitana. La compañía rechazó ser la única responsable de los retrasos y aseguró haber cumplido con todas las condiciones del contrato, señalando que las demoras respondieron a factores ajenos a su operación y a la propia coordinación logística de la entidad electoral. Frente a esto, cuestionó las declaraciones de las autoridades por afectar su reputación sin una evaluación integral de lo ocurrido, e informó que ya entregó la documentación del caso a la Dirección Contra la Corrupción, con participación del Ministerio Público, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

PNP y Fiscalía intervienen a gerente de Gestión Electoral de la ONPE por irregularidades en Lima Sur

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, por su presunta responsabilidad en las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril en Lima Sur, que dejaron a más de 60 mil ciudadanos sin votar. Según la información oficial, el funcionario afrontará cargos por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La intervención se realizó en la sede de la ONPE y contó con la participación de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP. Horas antes de su detención, Samamé había presentado su renuncia en medio de la crisis institucional generada por la falta de material electoral en diversos locales, situación por la cual también es señalado como responsable de la contratación de la empresa Galaga para el transporte logístico.

JNE presenta acusación penal contra Piero Corvetto por presunta vulneración del derecho al voto

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros altos funcionarios por las graves fallas registradas durante las Elecciones Generales 2026, que impidieron votar a miles de ciudadanos. La acusación, que incluye delitos como atentado contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral, también alcanza a responsables de distintas gerencias de la ONPE y al representante de la empresa Galaga. Según el documento, la falta de entrega de material electoral en 13 locales impidió la instalación de 187 mesas, afectando a más de 55 mil electores, a lo que se sumaron fallas en el sistema STAE que obligaron a realizar el conteo de manera manual. El JNE sostiene que estas irregularidades evidencian una presunta negligencia administrativa y cuestiona que Corvetto no informara oportunamente sobre la crisis, lo que habría impedido adoptar medidas preventivas y derivó en la extensión extraordinaria de la jornada electoral.