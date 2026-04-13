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Resumen

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En conversación con Día1, Leslie Pierce, empresario y economista que participa en el directorio de varias empresas peruanas y en el extranjero, analiza cómo ha evolucionado la inversión privada en el Perú, qué factores están condicionando hoy las decisiones de inversión y por qué el país no está aprovechando plenamente el contexto internacional. Desde su experiencia en la gestión privada y el Estado, sostiene que la confianza sigue siendo el eje que explica tanto los ciclos de expansión como los periodos de estancamiento.

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