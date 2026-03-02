María Pía Copello continúa acaparando la atención de los medios de espectáculos y seguidores, y no precisamente por alguna polémica, sino por una noticia que ha sorprendido a su comunidad: el debut como empresario de su hijo, Samuel Dyer. Así, en medio de cuestionamientos y críticas en las redes sociales, el primogénito de la conductora de televisión presentó con bombos y platillos su nuevo emprendimiento de ropa, lo cual busca imponer un estilo de moda urbana entre los más jóvenes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DEL HIJO DE MARÍA PÍA COPELLO?

Durante los últimos días, el hijo mayor de María Pía Copello, Samuel Dyer, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su marca de ropa llamada ‘AVOID’. Lejos de las competencias automovilísticas, el primogénito de la creadora de contenidos decidió por presentar una propuesta que busca captar la atención de los más jóvenes con su primera colección ‘The Legacy Collection’. De acuerdo con el catálogo disponible en su página web, los usuarios podrán encontrar poleras y polos urbanos con precios que oscilan entre S/ 179 y S/ 299, lo cual ha llamado la atención de más de uno en las redes sociales.

“Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección. Una declaración de identidad. Una visión que no sigue tendencias, las evita. El legado empieza ahora”, indica la publicación del negocio. Por su parte, María Pía no fue ajena al nuevo proyecto de su hijo, a quien le expresó su respaldo y felicitó por el lanzamiento de su marca a través de un comentario en la publicación: “Orgullosa de ti”. A pesar de los cuestionamientos y críticas por parte de los internautas, Samuel, de 18 años, enfrenta un nuevo reto en su vida como empresario y, a su vez, como estudiante universitario en el extranjero.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ A MARÍA PÍA COPELLO SOBRE SU CANAL EN YOUTUBE?

Tras el estreno del canal +QTV en YouTube, el presentador Rodrigo González dedicó unos minutos de su programa para cuestionar a María Pía Copello y el emprendimiento de su hija, en medio de la ola de críticas que recibe en redes sociales. Y es que, previamente, la popular creadora de contenidos advirtió que tomaría acciones legales si polemizan a su familia, rechazando los ataques hacia ‘Catitejas’. Frente a estas declaraciones, ‘Peluchín’ precisó que la conductora de televisión siempre estará expuesta a las críticas del público y argumentó que existe libertad de expresión para que cualquier persona pueda opinar.

“Se estaba victimizando. ‘Con mi familia, que no sé qué’. Si ella es la que manda a la hija al frente y es la que decide. No me vas a decir que una niña de 9 años va a hacer un emprendimiento. O sea, sí, todo lo que tú quieras, pero a ver, si tú la pones ahí y después, no pidas (críticas). La gente tiene derecho a opinar, a pensar y a ser suspicaz y a todo lo que sea. Si sabes lo que estás haciendo y estás tomando esa decisión como adulta, no mandes al frente a la niña para defenderte, ¿no?“, dijo en ‘Amor y fuego’.