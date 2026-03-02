Por Redacción EC

María Pía Copello continúa acaparando la atención de los medios de espectáculos y seguidores, y no precisamente por alguna polémica, sino por una noticia que ha sorprendido a su comunidad: el debut como empresario de su hijo, Samuel Dyer. Así, en medio de cuestionamientos y críticas en las redes sociales, el primogénito de la conductora de televisión presentó con bombos y platillos su nuevo emprendimiento de ropa, lo cual busca imponer un estilo de moda urbana entre los más jóvenes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.