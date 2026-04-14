Tras el conteo rápido de Datum Internacional para América Televisión, la candidatura presidencial de José Luna Gálvez quedó fuera de carrera, así como sus aspirantes al Congreso (Cámara de Diputados y Senado). Además, el resultado representa la pérdida de la inscripción de la organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En otras palabras, el partido entraría en crisis y perderá el peso político que —por lo menos— obtuvo durante el último período parlamentario (2021-2026), cuando logró hasta 12 escaños en el Palacio Legislativo e incluso las presidencias de comisiones importantes en meses previos.

Pese a que no superará la valla electoral para mantener la inscripción (5% de votos válidos a nivel nacional), Gálvez podría participar en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de este año, según el experto en temas electorales Roy Mendoza.

—Un partido en caída libre—

El conteo rápido reveló que la candidatura presidencial de José Luna Gálvez no aparece en los primeros lugares sino que forma parte de los “otros” aspirantes a la Presidencia que en conjunto suman 22,9% de votos a nivel nacional. En la foto principal se encuentran Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 16,8%, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12,9%, Jorge Nieto (Buen Gobierno) 11,6% y Ricardo Belmont con 10,1%, según el conteo rápido de Datum Internacional.

En los resultados preliminares de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) al 61,081% de actas contabilizadas, la situación no cambió. Luna Gálvez apareció en el décimo primer lugar con 1,3% del total, que representa el voto de 147.200 ciudadanos. Es decir, la plancha presidencial que integra Luna Gálvez con Cecilia García y Raúl Noblecilla, la primera y el segundo vicepresidente, respectivamente, obtuvo un respaldo minúsculo de la población.

Hasta las 7:30 de la noche de este lunes, la ONPE registró que Gálvez obtuvo 49.861 votos en la región Lima.

Entre tanto, un dato importante a recordar es que Podemos Perú tuvo entre sus listas a 149 candidatos a diputados y 80 candidatos a senadores (50 por distrito único y 30 por distrito múltiple).

¿Cuánto gastó Podemos para esta campaña?

El 20 de marzo de este año, el partido Podemos presentó su reporte de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según el portal Claridad de la ONPE, dicho partido detalló S/ 415.982.46 como ingresos y S/ 183.352.23 como gastos de campaña electoral.

Como concepto del ingreso de gastos registró un saldo inicial de campaña electoral S/ 0.21, aportaciones individuales en efectivo y en especie S/ 198.667.20, ingresos por actividades de financiamiento proselitista S/ 217.287.83 y otros ingresos de campaña electoral S/ 27.22.

De otro lado, en el registro central de gastos de campaña electoral del 26 de marzo del 2025 al 13 de marzo del 2026, reportó que S/0.00 en el concepto de gasto de propaganda electoral efectuados en medios de comunicación, lo mismo en otros gastos de propaganda electoral, pero en otros gastos de campaña electoral consignó S/ 183.352.23

¿Qué investigaciones enfrenta José Luna Gálvez?

Luna Gálvez afronta dos investigaciones por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En la primera se le atribuye el delito de crimen organizado y cohecho activo específico, al intentar copar el sistema electoral para inscribir a Podemos ante la ONPE entre el 2016 y 2017; mientras que en la segunda, se le sindica por pagos y cesiones de derecho de publicación al exconsejero Iván Noguera del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (hoy JNJ) a cambio del nombramiento del ex jefe de la ONPE, Carlos Castillo Meza.

En un tercer caso se le imputa el presunto delito de lavado de activos, vinculado al ex partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lossio y los supuestos aportes ilícitos que habría recibido a través de la Universidad Telesup. Pese a todo ello, continuó con su candidatura a la Presidencia.

¿Qué comisiones tuvo Podemos en el Congreso?

Durante su estancia en el Parlamento, la bancada de Podemos logró obtener la presidencia de la Comisión de Presupuesto. El 18 de agosto del 2022, José Luna Gálvez fue elegido como presidente de esa Mesa Directiva hasta el 2023. Lo acompañaron José Arriola, en ese momento de Acción Popular y Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, como vicepresidente y secretario, respectivamente.

En el 16 de agosto del 2023, la congresista Kira Alcarraz, en aquella fecha de Podemos, fue elegida presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para el periodo del 2023-2024. La acompañaron Miguel Ciccia (Renovación Popular) y Lucinda Vásquez, del entonces Bloque Magisterial, en la vicepresidencia y secretaría de la comisión, respectivamente.

El congresista Juan Burgos, cuando estuvo en Podemos, fue elegido el 21 de agosto del 2024 como presidente de la Comisión de Fiscalización para el periodo 2024-2025 junto con Héctor Valer (Somos Perú) y Segundo Montalvo (Perú Libre).

¿Podemos volverá a participar en otras elecciones?

De acuerdo con el experto en temas electorales Roy Mendoza, la situación del partido Podemos podría encontrarse en declive si la ONPE confirma que, al 100% de actas contabilizadas, la agrupación se mantiene en 1.3% y no supera la valla electoral.

En diálogo con El Comercio aseguró, no obstante, que podría participar en las próximas Elecciones Municipales y Regionales, previstas para octubre de este año, y que, de perder la inscripción, la agrupación política no podría participar en ningún proceso a partir de enero de 2027.

“Si tú me dijeras que las elecciones se cerraron, ya se contabilizaron, entonces estar Podemos fuera, tendría que perder la inscripción en enero del 2027. Y eso no quita que participen en las ERM, Elecciones Regionales y Municipales 2026, la de octubre”, refirió.

El experto dejó claro que —en efecto— las consecuencias de no pasar la valla serán que no tengan representación en el Congreso (Diputados y Senadores) y que pierdan la inscripción.