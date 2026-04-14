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Resumen

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Tras el conteo rápido de Datum Internacional para América Televisión, la candidatura presidencial de José Luna Gálvez quedó fuera de carrera, así como sus aspirantes al Congreso (Cámara de Diputados y Senado). Además, el resultado representa la pérdida de la inscripción de la organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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