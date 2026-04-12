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Resumen

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Al ingresar a su local de votación, bajo el sol de las 8:53 de la mañana, no hubo una sonrisa en el rostro del candidato presidencial Carlos Álvarez (País para Todos), como acostumbra. Solo un leve gesto de incomodidad se hizo presente cuando intentó evadir las preguntas de la prensa en la puerta de ingreso del colegio Alfonso Ugarte (San Isidro).

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