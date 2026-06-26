Carlos Álvarez fue presentado por Rafael López Aliaga como parte del plan de seguridad. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Carlos Álvarez fue presentado por Rafael López Aliaga como parte del plan de seguridad. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga presentó oficialmente al excandidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, como el encargado de liderar el plan de seguridad ciudadana para la Municipalidad de Lima en la candidatura de Renovación Popular. Esto en el marco de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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