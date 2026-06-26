Rafael López Aliaga presentó oficialmente al excandidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, como el encargado de liderar el plan de seguridad ciudadana para la Municipalidad de Lima en la candidatura de Renovación Popular. Esto en el marco de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante la conferencia de prensa, se confirmó que la fórmula estará encabezada por Luis Rubio como alcalde de Lima, mientras que López Aliaga postulará al cargo de teniente alcalde. La incorporación de Álvarez busca fortalecer la propuesta técnica en materia de lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y la extorsión.

López Aliaga manifestó que esta alianza tiene como objetivo principal conformar un equipo de trabajo capaz. “Quiero dar una un anuncio importante de integración de voluntades y de equipos para destrozar y combatir y eliminar el mayor flagelo que está sufriendo Lima metropolitana (...) que es la seguridad ciudadana“.

Rafael López Aliaga será candidato a teniente alcalde de Renovación Popular (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Carlos Álvarez fue presentado por Rafael López Aliaga como parte del plan de seguridad. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

El líder de la organización política sostuvo que la experiencia de los integrantes del equipo permitirá implementar reformas inmediatas para enfrentar el aumento de la violencia urbana que afecta la tranquilidad de los ciudadanos.

Por su parte, el excandidato presidencial Carlos Álvarez señaló que su presencia responde a una “comunión de voluntades” para trabajar por la pacificación del país. “No voy a abandonar a mis votantes (...) me sumo como un ciudadano más para coadyuvar esfuerzos con un equipo de trabajo”.

El plan de seguridad ciudadana anunciado contempla una inversión de 100 millones de soles para la adquisición de equipamiento tecnológico y software de rastreo de objetivos mediante geolocalización exacta. Aquí tenemos que poner mano dura, mano de hierro“. “Quien se enfrenta al Estado, quien se enfrenta a la autoridad tiene que ser eliminado porque primero está la vida de los ciudadanos (...) A mí me importa un pepino como ciudadano... los derechos humanos de estos miserables; aquí los derechos humanos son de las víctimas”, expresó Álvarez.

Carlos Álvarez fue presentado por Rafael López Aliaga como parte del plan de seguridad. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Entre las medidas específicas, Luis Rubio detalló la implementación de 10,000 cámaras con inteligencia artificial y el establecimiento de un “serenazgo sin fronteras” para coordinar acciones entre las diversas mancomunidades de la capital. Además, el plan incluye la instalación masiva de luminarias LED en las vías metropolitanas como una estrategia disuasiva contra el delito en zonas de alta peligrosidad.

El proceso electoral para elegir al próximo alcalde de la Municipalidad de Lima se llevará a cabo el 4 de octubre de 2026.