Rafael López Aliaga cuestiona decisión del JNE de aceptar evaluar el pedido presentado por las organizaciones políticas. (FOTO: archivo GEC)
Rafael López Aliaga cuestiona decisión del JNE de aceptar evaluar el pedido presentado por las organizaciones políticas. (FOTO: archivo GEC)
/ HUGO CUROTTO
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuestionó el pedido de 14 organizaciones políticas para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determine si podría recibir la credencial de alcalde en caso de que su lista gane las elecciones municipales de octubre.

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