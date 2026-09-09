Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuestionó el pedido de 14 organizaciones políticas para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determine si podría recibir la credencial de alcalde en caso de que su lista gane las elecciones municipales de octubre.

El exalcalde de Lima sostuvo que no existe una norma que permita al organismo electoral entregar la credencial a un regidor distinto al que corresponda según el orden establecido en la lista.

“No hay ley que habilite al JNE a proclamar (como alcalde) a otro regidor”, afirmó López Aliaga en Canal N al referirse a la controversia generada luego de la renuncia de Luis Rubio, quien era candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular.

#NPortada | Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular a primer regidor de la MML: La ley dice que, si no hay alcalde, asume el primer regidor de la lista



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El líder de Renovación Popular sostuvo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades es claro respecto a quién debe asumir la alcaldía ante la ausencia del titular.

“El artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades es clarísimo, si no hay alcalde, asume el primer regidor de la lista. Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor” , señaló.

López Aliaga insistió en que la norma no se refiere a cualquier integrante del concejo municipal, sino al regidor que corresponda de acuerdo con el orden de la lista.

“El artículo 24 es clarísimo, no dice cualquier regidor, es el que asume. Dice el regidor que siga”, remarcó.

Cuestiona al JNE

El candidato de Renovación Popular también sostuvo que el JNE no puede incorporar el tema a su agenda sin que exista un expediente abierto y cuestionó que se pretenda modificar las reglas electorales una vez vencidos los plazos correspondientes.

“El otro argumento es que no hay un expediente abierto, el JNE no puede agendar algo por capricho de alguien. Hay plazos” , manifestó.

En esa línea, afirmó que ya habrían precluido los plazos para cuestionar su candidatura y rechazó que se pretenda modificar la aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades para el actual proceso electoral.

Catorce organizaciones políticas solicitaron al JNE un pronunciamiento vinculante sobre si los alcaldes electos en 2022 que ahora postulan como primeros regidores podrían recibir una credencial de alcalde si sus listas resultan ganadoras.

El pedido está relacionado con la situación de López Aliaga luego de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. Los partidos solicitaron al JNE que precise el alcance de la prohibición constitucional de reelección inmediata y determine qué ocurriría con la credencial de alcalde en un escenario de triunfo de la lista de Renovación Popular.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló eque el pleno del organismo debatirá el tema, aunque indicó que todavía no existe una fecha definida para abordar el asunto.

López Aliaga, por su parte, consideró que cualquier modificación al marco legal tendría que realizarse mediante una reforma legislativa y no podría aplicarse retroactivamente al actual proceso.

“No puedes crear leyes a tu capricho. Ya pasaron todos los plazos de tacha, de preclusión. Han tratado por todos los medios de sacarme”, afirmó.