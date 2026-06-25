Los 130 diputados elegidos para el período 2026-2031 recibirán este viernes -desde las 11 de la mañana- sus respectivas credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Seis agrupaciones lograron un escaño en el nuevo Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

El jueves, el JNE hizo lo propio con los 60 senadores electos para el período 2026-2031.

Durante la ceremonia de este viernes, que se realizará en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, uno a uno, los nuevos miembros de la Cámara de Diputados (28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción) recibirán los documentos oficiales.

En una resolución del JNE, publicada este miércoles 24 en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la proclamación de los escaños obtenidos por los seis partidos, acto que ya se realizó en una ceremonia el viernes 19 de junio.