Los 130 diputados elegidos para el período 2026-2031 recibirán este viernes -desde las 11 de la mañana- sus respectivas credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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