Consulta quiénes son los 130 diputados y 60 senadores que integrarán el nuevo Congreso bicameral del Perú. Accede a sus hojas de vida, experiencia, estudios y trayectoria declarada ante el JNE.
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Este diseño bicameral busca garantizar mayor deliberación, control cruzado y contrapeso político en las decisiones del Parlamento
La nueva Cámara de Diputados estará integrada por seis principales fuerzas políticas que lograron superar la valla electoral. Con 41 curules proyectadas, Fuerza Popular tendría la bancada más numerosa en un Parlamento marcado por la fragmentación y la necesidad de alianzas.
En la Vista General conoce la conformación integral del Senado de 60 escaños. Utiliza la opción Detalle Regional para explorar la distribución geográfica de la representación. Esta nueva Cámara Alta reúne a legisladores electos por lista nacional y por circunscripciones, incluyendo a 27 parlamentarios con trayectoria previa.
*La notación (X/Y) representa los escaños asignados bajo la vista seleccionada frente al total de escaños que posee cada organización política en el Senado.
El mapa muestra cómo se distribuyen los escaños del Congreso 2026 en todo el país. Al seleccionar una región podrás revisar los congresistas electos y los partidos que dominarán cada circunscripción.
Edad, experiencia política, profesiones y otros hallazgos sobre los diputados y senadores que integrarán el nuevo Congreso bicameral.
De los 130 diputados electos, 54 son mujeres (41%) y 76 hombres (59%).
La edad promedio de los diputados electos es de 48 años. El más joven tiene 28 años y el mayor de edad, 77.
Según la información consignada en las hojas de vida presentadas ante el JNE, 37 diputados electos cuentan con grado de magíster y 5 con doctorado.
Es la diputada electa más joven. Según su hoja de vida presentada ante el JNE, tiene 28 años.
Según la información consignada en su hoja de vida presentada ante el JNE, Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular) registra cinco sentencias penales con penas cumplidas y cuatro sentencias no penales. Las sentencias penales corresponden a procesos por difamación, injuria y calumnia, mientras que las no penales están vinculadas a materias familiar, alimentaria y contractual.
Según su hoja de vida presentada ante el JNE, consigna ingresos superiores a S/ 3,3 millones, la cifra más alta entre los diputados electos.
Fuerza Popular es el partido con más diputados electos que registran experiencia parlamentaria previa. En total, 13 de sus representantes cuentan con antecedentes parlamentarios.
Es la diputada electa más joven. Según su hoja de vida presentada ante el JNE, tiene 28 años.
Según la información consignada en su hoja de vida presentada ante el JNE, Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular) registra cinco sentencias penales con penas cumplidas y cuatro sentencias no penales. Las sentencias penales corresponden a procesos por difamación, injuria y calumnia, mientras que las no penales están vinculadas a materias familiar, alimentaria y contractual.
Registra el mayor ingreso anual declarado. Según su hoja de vida, reporta ingresos por más de S/ 3,3 millones.
Este especial se elaboró a partir de las hojas de vida presentadas por los candidatos electos al Congreso y publicadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La información fue obtenida mediante solicitudes realizadas al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para procesar los documentos, se desarrolló un flujo de trabajo en Python ejecutado en Google Colab. Mediante el modelo de inteligencia artificial GPT-4o-mini, se extrajo y estructuró la información en registros JSON estandarizados, facilitando su análisis y su integración en la base de datos del especial.
Los datos fueron validados y revisados por el equipo periodístico antes de su publicación.