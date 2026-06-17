Fuerza Popular fundado en 2010. Ha mantenido representación parlamentaria ininterrumpida desde las elecciones generales de 2011.

Juntos por el Perú organización constituida en 2017. Cuenta con representación parlamentaria desde el periodo 2021, manteniendo su presencia en el Poder Legislativo para el ciclo 2026-2031.

Partido del Buen Gobierno Organización de reciente inscripción. Obtuvo representación parlamentaria en las elecciones generales de 2026, integrándose al Congreso para el periodo 2026-2031.

Renovación Popular fundado en 2004 bajo la denominación de Solidaridad Nacional. Adoptó su actual nombre en 2020. Mantiene representación en gobiernos subnacionales y en el Congreso de la República.

Partido Cívico Obras organización de reciente inscripción. Alcanzó representación parlamentaria en los comicios de 2026, iniciando su primer periodo legislativo para el ciclo 2026-2031.