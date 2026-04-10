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Resumen

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Tras un largo recorrido por el norte del país, el candidato presidencial Carlos Álvarez (País para Todos) llegó el jueves a Lima y eligió el Club Carapongo, en Lurigancho (Chosica), como escenario para presentar el acto final de su campaña política. No quiso cerrar sus actividades en solitario, sino con la compañía de sus candidatos al Parlamento.

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