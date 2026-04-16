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Donald Trump insistió en que está en desacuerdo con el papa León XIV. (Foto: EFE)
Donald Trump insistió en que está en desacuerdo con el papa León XIV. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este jueves que “tiene derecho” a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.

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