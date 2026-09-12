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Resumen

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Una vista aérea muestra a personal del ejército construyendo un puente sobre el río Tadi tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra a personal del ejército construyendo un puente sobre el río Tadi tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado apoyo de análisis forense a Nepal con un valor de un millón de dólares para identificar a las víctimas de las riadas en Nepal que han dejado más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos desde el 26 de agosto.

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