Las personas que buscan alimentos gratis en Miami tendrán varias opciones durante esta semana, aunque no hay una jornada de distribución registrada para el lunes 5 ni para el martes 6 de octubre dentro de Miami en el calendario consultado. Las actividades se concentran principalmente entre el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre.

El miércoles 7 de octubre habrá una jornada en 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137, organizada junto con Farm Share, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Ese mismo día también se realizará una distribución en Opa-locka, una ciudad cercana a Miami, en el Sherbondy Pavilion, ubicado en 777 Sharazad Blvd., de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Fecha Horario Punto de distribución Dirección Miércoles 7 de octubre 9:00 a.m. - 12:00 p.m. The City of Miami Mayor Eileen Higgins 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137 Miércoles 7 de octubre 9:30 a.m. - 12:30 p.m. City of Opa-locka / Sherbondy Pavilion 777 Sharazad Blvd., Opa-locka, FL 33054 Jueves 8 de octubre 9:00 a.m. - hasta agotar existencias Be Strong International 11350 SW 216th St., Miami, FL 33170 Jueves 8 de octubre 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Jessie Trice Community Health System 5361 NW 22nd Ave., Miami, FL 33142

¿Qué jornadas habrá el jueves 8 de octubre?

El jueves 8 de octubre será uno de los días con mayor cantidad de opciones en Miami. Be Strong International realizará su jornada de distribución en Joe and Enid Demps Park, en 11350 SW 216th St., desde las 9:00 a.m. y hasta que se agoten los alimentos. La organización informó que la actividad tendrá alimentos disponibles para hasta 500 hogares y que la atención será por orden de llegada.

Ese mismo jueves también aparece una jornada en 5361 NW 22nd Ave., Miami, FL 33142, correspondiente a Jessie Trice Community Health System, con horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.. De esta manera, quienes necesiten ayuda alimentaria pueden revisar cuál de los puntos resulta más conveniente según su ubicación.

Las entregas incluyen alimentos distribuidos sin costo y funcionan, en general, por orden de llegada y mientras haya suministros. (Foto referencial: Pexels)

¿Quién puede recibir los alimentos gratis?

Farm Share indica que sus jornadas de distribución están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos y que no existen requisitos generales de elegibilidad para acceder a sus distribuciones. Los alimentos se entregan sin costo y pueden incluir frutas y verduras frescas, además de productos básicos de despensa.

Sin embargo, la disponibilidad puede cambiar según cada jornada y los productos existentes. Farm Share también señala que la entrega se realiza por orden de llegada y mientras duren las existencias, por lo que acudir dentro del horario establecido no garantiza que todavía haya alimentos disponibles.

Para quienes acudan a la jornada de Opa-locka del 7 de octubre, la ciudad recomienda llevar sus propias bolsas. Ese evento también funcionará por orden de llegada y mientras haya suministros.

En el caso de las jornadas vinculadas con el programa federal TEFAP, Farm Share explica que en determinados condados puede ser necesario completar un registro. Miami-Dade figura entre los condados atendidos por este programa, por lo que conviene revisar previamente las indicaciones específicas de la jornada a la que se desea acudir.